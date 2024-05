Bývalý americký prezident Donald Trump je vinen. Porota tak rozhodla ve všech obviněních z falšování finančních záznamů souvisejících s platbami pornoherečce za mlčenlivost. Trump není první, kdo se uchází o post prezidenta, přestože je odsouzený za trestné činy. Je ale první, kdo možná vyhraje. Odsouzení mu totiž nijak nebrání v tom, aby pokračoval v kandidatuře. Co vlastně odsouzený Trump ve vztahu k volbám a prezidentství může a co nesmí? Tady jsou nejčastější otázky a odpovědi na ně.

Bývalý prezident Donald Trump hovoří před soudní síní poté, co ho porota usvědčila ze zločinů za falšování obchodních záznamů. | Foto: Steven Hirsch/New York Post via AP, Pool

Porota manhattanského soudu uznala ve čtvrtek 30. května amerického exprezidenta Donalda Trumpa vinným ve všech 34 bodech obžaloby z falšování obchodních záznamů. Všechny souvisely s placením za mlčenlivost pornoherečce Stormy Daniels. Platby se uskutečnily těsně před prezidentskými volbami v roce 2016, kdy pornoherečka hrozila zveřejněním informací o údajném románku s Trumpem v roce 2006.

Porota shledala Donalda Trumpa vinným z falšování plateb pornoherečce

Rozhodnutím poroty se Trump stal prvním odsouzeným exprezidentem. Ovšem ne prezidentským kandidátem. Toto prvenství mu zabral už v roce 1920 Eugene V. Debs, který na prezidenta kandidoval z vězeňské cely. Oproti Debsovi má však Trump reálnou šanci na výhru. „Je skutečně ohromující, že navzdory skandálu, který by zničil jakéhokoliv jiného kandidáta, má Trump stále podporu,“ řekl historik Jeffrey Engel stanici BBC.

Republikánský kandidát na sobě při vyslechnutí rozhodnutí poroty nedal nic znát. Za úplného ticha jen zavřel oči, pomalu zavrtěl hlavou a se zatnutou čelistí se vydal vstříc novinářům. „Tohle byl zmanipulovaný a ostudný proces. Skutečný verdikt vynesou lidé 5. listopadu,“ odkázal se zamračeným výrazem na volby. Podle deníku The New York Times už teď plánuje odvolání, které se může protáhnout na několik měsíců.

Kdy bude Trump odsouzen?

Soudce Juan M. Merchan určil slyšení, při kterém bude oznámena výše trestu, na 11. července v 10 hodin ráno, tedy jen pár dní před republikánským sjezdem, který Trumpa jmenuje prezidentským kandidátem. Hrozí mu až 4 roky vězení.

Volební superúterý: Primárkám dominovali Biden a Trump, Haleyová propadla

Může být i přes odsouzení prezidentem?

Otázka, na kterou se ptá celý svět, má jednoduchou odpověď. Ano, Donald Trump se může stát prezidentem i přesto, že je vinen.

Ústava Spojených států k prezidentským kandidátům není přísná. Musí mít minimálně 35 let, musí se narodit ve Spojených státech a ve Státech musí žít minimálně 14 let, připomíná list Politico. Omezení založená na charakteru nebo trestní minulosti žádná nejsou.

A co útok na Kapitol?

Trump čelí také obviněním z účasti na povstání nebo vzpoury souvisejícím s útokem na Kapitol z roku 2021. Podle žalobců podílem na útoku na Kapitol 6. ledna 2021 porušil článek tři 14. dodatku ústavy Spojených států.

„Byl obviněn ze čtyř trestných činů, včetně spiknutí s cílem podvést USA a spiknutí proti právům občanů,“ připomíná BBC. Nejvyšší soud ale letos v březnu jednomyslně rozhodl, že exprezidenta vyloučit z voleb nemohou.

Zdroj: Youtube

Mohla by ho strana na kandidátce nahradit?

Republikáni nyní vyměnit kandidáta nemohou a zdá se, že ani nechtějí. Podle oficiálních pravidel stranického sjezdu nemohou delegáti podpořit nikoho jiného než politika, ke kterému je zavazují výsledky primárek. Jelikož si už Trump zajistil většinu delegátů, strana nemá žádný mechanismus, jak nominovat někoho jiného.

Může po odsouzení volit?

Zda bude moct Trump volit záleží na výši trestu. Jelikož je exprezident registrovaný k volbám na Floridě, nemůže jako odsouzený za trestný čin volit až do doby, než si odpyká trest. Protože ho ale odsoudil soud v New Yorku, kde mohou zločinci volit během podmíněného odsouzení i po propuštění, Florida by mohla aplikovat normy z New Yorku.

V případě, že by Trump skončil ve vězení, volit nebude moct vůbec. V tu chvíli by se dostal do mimořádné situace, ve které nemůže volit, ale může být zvolen.

Češi v USA chtějí často volit Trumpa. Aby je ochránil před komunismem

Co se stane, když bude Trump ve vězení a vyhraje volby?

Odpověď na otázku, co se stane, když ho lidé zvolí ve vězení, je podle odborníků složitá. Z právního hlediska by mohl prezidentem zůstat i za mřížemi. Takovou situaci ústava nemá podchycenou. „Nemyslím si, že by jejího tvůrce napadlo, že by se Amerika někdy dostala do této situace,“ řekla odbornice na volební právo Jessica Levinsonová.

V praxi by ale zvolení uvězněného prezidenta vyvolalo právní krizi, kterou by téměř jistě musely řešit soudy, napsal deník The New York Times. Jedno z možných řešení je žádost o propuštění Trumpa z toho důvodu, že mu vězení brání ve výkonu ústavních povinností prezidenta. Další možností je, že ho před odchodem z funkce omilostní současný prezident Joe Biden.

Co když ho lidé zvolí a řízení proti němu budou stále probíhat?

Americké ministerstvo spravedlnosti od memoranda z roku 1973 nevznáší obvinění proti úřadujícím prezidentům. Trestní stíhání by jim narušilo schopnost vykonávat funkci. Dosud nebyl důvod vymyslet, jak postupovat v případě nastupujícího prezidenta, který už je obviněný. „Můj odhad je, že pokud by stíhání stále probíhalo, ministerstvo spravedlnosti, v tu chvíli už Trumpovo ministerstvo, by řeklo, že se řídí memorandem z roku 1973,“ prohlásil odborník na ústavní právo Erwin Čemerinskij.

Zdroj: Youtube

Co by se stalo s případem Georgie, kdy Trump v tomto konkrétním americkém státě čelí obvinění z pokusu o zvrácení výsledku voleb v roce 2020, je ještě těžší otázka. Státní řízení je mimo dosah federálního ministerstva spravedlnosti a země dosud neměla důvod vypracovat plán pro takhle mimořádnou situaci.