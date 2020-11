Části Američanů také ukázal, že „twitterový“ prezident, který nenaslouchá odborníkům a řídí zemi podle nálady, s níž se vzbudí, může mít sice někdy dobrý instinkt, ale v době tak velké krize, jakou v USA vyvolala pandemie covid-19, to není dobrá hlava státu. Během jarní první vlny nákazy věřilo Trumpovi v boji s koronavirem jen 40 procent Američanů, což je mimochodem číslo, kolem kterého oscilují odhady jeho zisku hlasů v úterních volbách.

236 tisíc mrtvých

Proti Trumpovi mluví jasně čísla. USA mají devět a půl milionu pozitivně testovaných, a co je horší, přes 236 tisíc mrtvých. Denně k nim přibývá asi tisíc a trend se nelepší – počet mrtvých v USA opět narůstá. I to je ale na druhou stranu na počet obyvatel výrazně méně, než nyní umírá v Česku.

Ve Spojených státech ale zemřelo výrazně nejvíce lidí ze všech států světa. Ani relativizace velikostí USA na tom mnoho nezmění. I v počtu 712 mrtvých s covid-19 na tisíc obyvatel jsou na tom Spojené státy téměř nejhůře z vyspělého světa, před nimi je jen Belgie a Španělsko. Méně úmrtí na počet obyvatel má i Kolumbie či Írán.

Dezinfekce do žil

Trump se navíc smutně proslavil několika zcela bizarními výroky ohledně covid-19. Například když na tiskové konferenci zauvažoval, že by covid-19 mohla zabíjet dezinfekce, která by se vstřikovala do těla. „Pak tu vidím, že to za minutu zabije dezinfekce. Je tady způsob, jak bychom to mohli nějak vstříknout dovnitř? Skoro jako čištění,“ prohlásil Trump.

„Dezinfekce je ale určena k vnějšímu použití, nikoli k požití, vdechnutí nebo vstřikování do žil. Není to prostředek léčby covid-19,“ musel varovat Američany šéf amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv Stephen Hahn. Trump pak výrok odvolat. Když pak covidem onemocněl a po čtyřech dnech se uzdravil, řekl, že osobně vynalezl novou léčbu. Lékaři to ale nic nepotvrdili.

„Kdokoliv je odpovědný za tolik úmrtí, neměl by zůstat prezidentem USA,“ prohlásil Trumpův soupeř Joe Biden.

Není to samozřejmě tak, že by vláda USA a celý americký státní systém v boji s koronavirem nic nedělali. S téměř 145 miliony testů jsou USA po Číně druhé na světě. Přes zřejmou další vlnu nákazy odmítá Trump uzavírání ekonomiky a omezování života, Biden naopak varuje, že bez toho USA do příchodu vakcíny krizi nezvládnou.