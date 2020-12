Šéf Bílého domu i téměř měsíc po skončení hlasování odmítá uznat svou porážku, ačkoli jeho rival Joe Biden podle již částečně potvrzených výsledků zvítězil poměrně přesvědčivě, poměrem 306 volitelských hlasů ku 232. Trump opakuje, že volby provázelo rozsáhlé spiknutí a neustále šíří tvrzení o nekalostech, ačkoli žádný z amerických států výraznější problémy neohlásil.

"Zatím jsme neviděli podvody v takovém rozsahu, aby to mohlo ovlivnit vyústění voleb," řekl ministr Barr.

"Je tady jedno tvrzení ohledně systematických podvodů, že stroje byly naprogramovány, aby v zásadě změnily výsledky… Ministerstva vnitřní bezpečnosti a spravedlnosti to začala vyšetřovat a zatím jsme neviděli nic, co by to potvrzovalo," dodal.

Podle AP jsou takové výroky obzvláště přímé v podání Barra, který byl jedním z Trumpových nejbližších spojenců. Před volbami například opakovaně spekuloval o tom, že korespondenční hlasování by mohlo přinést manipulace s výsledky. Trump v měsících před volbami vykresloval hlasování na dálku jako obrovský problém, ačkoli má v USA dlouhou historii.

Trump v šíření konspiračních teorií pokračuje

Šéf Bílého domu v šíření konspiračních teorií o volbách pokračoval i dnes. Na twitteru například psal o "velkém náklaďáku se statisíci podvodných hlasovacích lístků" a vyzval guvernéra Georgie, aby volby "odvolal", protože prý dopustil podvod v celém státě.

Trumpův právní tým krátce po Barrově prohlášení reagoval tvrzením, že ministerstvo spravedlnosti snad ani žádné vyšetřování nevedlo.

"S nejvyšší úctou k ministru spravedlnosti, jeho názor se zdá být bez jakýchkoliv znalostí nebo vyšetřování zásadních nesrovnalostí a důkazů o systematických podvodech," napsal Trumpův osobní právník Rudy Giuliani společně s další členkou týmu Jennou Ellisovou s tím, že budou nadále pokračovat ve své dosud neúspěšné snaze zvrátit výsledek hlasování.

Zopakovali přitom svá předchozí tvrzení o tom, že mají mnoho svědků, kteří jsou ochotni o údajných podvodech vypovídat pod přísahou, a že demokraté podváděli například manipulováním s volebními přístroji, na kterých Američané vyplňují své hlasy. Jejich údajné důkazy však zatím odmítly všechny soudy, před které Trumpova kampaň po volbách předstoupila.