Trump vyhlásil anticeny za nejfalešnější média. Zvítězil The New York Times

„A vítězem cen FAKE NEWS se stává…,“ napsal Trump na Twitteru s odkazem na webové stránky vedení Republikánské strany, které obsahovaly seznam článků či příspěvků zpravodajských televizí.

Jak uvádí Glenn Kessler, redaktor deníku Washington Post, který zároveň v deníku dohlíží na pravdivost informací, většinou šlo o materiály, u nichž média přiznala omyl a v krátké době svá tvrzení opravila.

Vítězem vyhlásil Donald Trump deník New York Times a jeho redaktora Paula Krugmana, který napsal, že Trumpovo vítězství ve volbách bude ranou pro americkou ekonomiku a přinese celosvětovou recesi. Toto tvrzení však nakonec změnil a uznal svou chybu.

NY Times Trumpovi na oplátku připomněl, že o precizním reportování káže ten, kdo bez důkazů zpochybňoval americké občanství bývalého prezidenta Baracka Obamy.



Seznam "vítězů"

1. New York Times - Paul Krugman

2. ABC News - Brian Ross

3. CNN

4. Time

5. Washington Post

6. CNN

7. CNN

8. Newsweek

9. CNN

10. New York Times

11. největší hoax: spolupráce s Rusy

Na dalších místech figuruje například reportáž CNN založená na nepravdivém tvrzení, že Trumpův syn Donald měl tajný přístup k dokumentům serveru WikiLeaks, či chybná zpráva ABC News o bývalém Trumpově poradci Michaelu Flynnovi, za níž televize potrestala zodpovědného novináře.

Časopis Time zase podle Trumpa chybně informoval o tom, že prezident nechal z Oválné pracovny odnést bustu Martina Luthera Kinga. Newsweek pak popisoval setkání polské první dámy Agaty Kornhauser-Dudové s Trumpem, při kterém mu údajně nepodala ruku. Trump však přiložil důkazní fotografii.

Mnoho novinářů se tak ohrazuje a ptá se, zda se opravdu v tomto případě jedná o falešné zprávy. Zejména pokud kritika pochází od prezidenta, který za dobu svého působení v úřadu učinil více než dva tisíce falešných nebo zavádějících prohlášení, a to bez jakékoliv následné omluvy.

„Prezident Trump téměř nikdy nepřizná omyl, i když již učinil přes dva tisíce nepravdivých či zavádějících prohlášení,“ uvedl ve své analýze deseti fake news deník Washington Post.

Trump si za své neustálé útoky na média vysloužil kritiku i mezi zákonodárci. V souvislosti s udílením cen se ozval i vlivný republikánský senátor John McCain, který ve středu Trumpa prostřednictvím washingtonského listu vyzval, aby své ataky na tisk zmírnil.

Whether he knows it or not, @POTUS’s attacks on the press are being closely watched by foreign leaders intent on shutting down scrutiny & silencing free speech. Read more in my @washingtonpost op-ed. https://t.co/uu3xvWIA77