Vražda arabského novináře byla plánovaná. Záznam činu slyšela i šéfka CIA

Haspelovou vyslal na utajenou cestu do Istanbulu americký prezident Donald Trump, aby se podílela na vyšetřování. Šéfka CIA je prvním zástupcem západních zemí, kterému turecké úřady k údajnému důkazu vraždy poskytly přístup.

Informace agentury Reuters potvrzuje i americký deník The Washington Post (WP). Nejmenovaný zdroj z blízkosti Haspelové měl reportérům sdělit, že nahrávka působí přesvědčivě a mohla by přimět Spojené státy k vyvinutí tlaku na Rijád, aby odhalil veškeré okolnosti případu.

„Míč je teď na straně Washingtonu,“ řekl americkému deníku bývalý pracovník CIA Bruce Riedel. „Nejen že se zvýší tlak ze strany médií. Kongres nyní může říci ‚Gino, rádi bychom, abyste za námi přišla a řekla nám přesně to, co jste slyšela‘.“

Donald Trump je podle WP stále skeptičtější ke stanovisku saúdskoarabské královské rodiny, podle které byla smrt novináře Chášukdžího nepovolenou samostatnou akcí tajných služeb. Vražda žurnalisty měla být důsledkem hádky a následné potyčky, ke které v budově konzulátu došlo.

Trump blames Saudis for 'worst cover-up ever' over Jamal Khashoggi's killing pic.twitter.com/x7DKrvVmPB

Americký prezident ve středu označil vraždu novináře za „nejhorší kamufláž všech dob“. Trumpova administrativa zároveň podnikla první kroky proti domnělým pachatelům, kterým odebrala víza. „Tyto sankce nejsou posledním slovem ze strany Spojených států,“ prohlásil zároveň americký ministr zahraničí Mike Pompeo. „Budeme hledat další způsoby, jak viníky potrestat.“

Saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán ve středu znovu popřel jakýkoli podíl na Chášukdžího vraždě. Tu označil za „hanebný zločin“ a přislíbil předání všech, kteří se na něm podíleli, spravedlnosti.

Saúdskoarabský prokurátor ve čtvrtek novinářům sdělil, že vražda novináře byla s největší pravděpodobností naplánovaná. „Informace od tureckých úřadů naznačují, že čin podezřelých v případu pana Chášukdžího byl předem promyšlený,“ řekl státní tiskové agentuře SPA.

Turecké úřady však podle WP saúdskoarabské vyšetřování zpochybňují. „Jak by mohlo vyšetřování Rijádu fungovat, když jedním z podezřelých je sám korunní princ?,“ cituje deník nejmenovaného tureckého představitele.

Jamal Khashoggi murder was "painful" for all Saudis - Crown Prince Mohammed bin Salman makes first public comments on journalist's death, saying "justice will prevail" https://t.co/wHINHOcjAF pic.twitter.com/7Ye1rb3xXN