Trump začal návštěvu Japonska golfem a vyzval k většímu tlaku na KLDR

Golfem dnes zahájil americký prezident Donald Trump návštěvu Japonska, kde se setkal s premiérem Šinzóem Abem. Hlavním cílem zde bude přesvědčit Čínu i Americké spojence, aby zvýšili tlak na severokorejský režim. Zdůraznil také spojenectví a mír v oblasti. Během cesty by se měl setkat i se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem.

Při projevu na americké letecké základně Yokota poblíž Tokia ubezpečil Trump Japonce, že zajistí, aby armáda měla potřebné prostředky k udržení míru a ochraně svobody.

"Nikdo, žádný diktátor, žádný režim … by neměl podceňovat americké rozhodnutí," řekl prezident Trump krátce po svém příjezdu. Podle zpravodajky České televize Barbory Šámalové se na prezidentův první projev v rámci cesty napjatě čekalo, protože se předpokládá, že určí tón celého Trumpova turné.

„Místo hrozeb zdůraznil spojenectví s Japonskem a vyzdvihl americké schopnosti udržet mír a svobodu v oblasti. Lze předpokládat, že v tomto duchu bude pokračovat i nadále, že tím mění ta ostrá slova, která obvykle používá ve svých tweetech, za diplomatičtější výrazy,“ uvedla zpravodajka.

V zemi působí desetitisíce amerických vojáků a Japonsko je klíčovým spojencem Washingtonu během tohoto zvýšeného napětí mezi Severní Koreou a Spojenými státy, kdy se severokorejský vůdce Kim Čong-un a Donald Trump navzájem častují ostrými výroky.

Japonský premiér šéfa Bílého domu po uvítání pozval na partii golfu na hřišti nedaleko Tokia. Trump je vášnivý golfista, proto Abe pozval také nejlepšího hráče v zemi Hidekiho Macujamy, který doplnil dvojici státníků na greenu.

Playing golf with Prime Minister Abe and Hideki Matsuyama, two wonderful people! pic.twitter.com/vYLULe0o2K — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. listopadu 2017

"Partie golfu s úžasným přítelem (prezidentem Donaldem J. Trumpem), plná oduševnělé konverzace," zhodnotil premiér na Twitteru.

素晴らしい友人とのゴルフ。会話も弾みます。

A round of golf with a marvelous friend (President Donald J. Trump), full of spirited conversation. @realDonaldTrump pic.twitter.com/ZpMrWeWudW — 安倍晋三 (@AbeShinzo) 5. listopadu 2017

Prezident Trump upozornil na to, že si s Abem velmi rozumí a obě země si nikdy nebyly blíž. Japonský premiér byl také prvním ze světových politiků, kteří loni Trumpovi gratulovali ke zvolení prezidentem.

Po dnešním uvolněném programu čeká v pondělí Trumpa a Abeho formální jednání, tisková konference a oficiální večeře.

Podle agentury AP bude chtít japonský premiér od Trumpa ujištění, že Spojené státy dodrží své smluvní závazky a budou Japonsko v případě útoku bránit.

Trump cestou v letadle novinářům řekl americká vláda se v případě KLDR brzy rozhodne, zda tuto zemi zařadí na seznam států podporujících terorismus. Podle něj se jedná o „velký problém, který musí být vyřešen.“

Mezitím zavítala americká první dáma Melania Trumpová s Akií Abeovou do luxusního tradičního obchodu s perlami slavné firmy Mikimoto.

Wonderful visit w Mrs. Abe today! Enjoyed conversation over tea & the cultural presentation on the history of pearls. #FLOTUSinAsia pic.twitter.com/g7Oax90SbN — Melania Trump (@FLOTUS) 5. listopadu 2017

Doprovázely je dvě lovkyně perel v tradičním bílém oděvu a vedoucí obchodu jim vyprávěla o různých typech perel a o tom, jak se z nich vyrábějí šperky.

Po návštěvě Japonska odcestuje Trump s první dámou do Jižní Koreje, Číny, Vietnamu a na Filipíny.

Trump by se na své cestě po Asii měl také setkat se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, což oznámil novinářům ještě na palubě Air Force One. „Očekává se, že se setkáme. Chceme Putinovu pomoc v Severní Koreji,“ dodal. Podle dřívějších informací by se měli setkat ve Vietnamu.