Trestem musí být smrt, tweetoval Trump v souvislosti s manhattanským útokem

Devětadvacetiletý Sayfullo Saipov byl hospitalizován poté, co jej policie po jeho činu postřelila a zatkla. Vyšetřovatelům řekl, že jej k úternímu útoku inspirovala videa Islámského státu a že ho začal plánovat už před rokem.

Trump v souvislosti s útokem nejdřív zpochybnil přistěhovalecký program - takzvanou loterii o zelenou kartu - na jehož základě se Saipov dostal do USA. Později prohlásil, že pro útočníka požaduje trest smrti.

"Terorista z New Yorku byl šťastný, když žádal, jestli si může v nemocničním pokoji vyvěsit vlajku ISIS. Zabil osm lidí a vážně zranil dalších dvanáct. Trestem musí být smrt!" uvedl Trump na svém Twitteru s použitím zkratky pro Islámský stát.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY!