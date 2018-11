Novinář CNN se hádal s Trumpem a přetahoval o mikrofon. Přišel o akreditaci

Ke sporu došlo po brífinku, na kterém Trump zhodnotil výsledky voleb. Reportér Jim Acosta se ho neváhal zeptat, proč v závěru kampaně označoval karavanu migrantů mířící k USA ze střední Ameriky za invazi. Zpravodaj se chystal položit i další dotaz, který ale šéf Bílého domu zastavil slovy „to stačí, to stačí“ a řekl mu, aby se posadil.

Záhy k muži přistoupila asistentka a snažila se mu odebrat mikrofon, o který se následně přetahovali. Reportérovo chování z tohoto důvodu označil Trump za „neslušné“. „CNN by se měla stydět, že pro ně pracujete," prohlásil Trump.

We stand by our decision to revoke this individual’s hard pass. We will not tolerate the inappropriate behavior clearly documented in this video. pic.twitter.com/T8X1Ng912y

Před další otázkou se pokusil jiný z novinářů Acostu hájit a označil ho za poctivého a pracovitého reportéra. „Upřímně, tebe taky zrovna nemusím,“ zareagoval ihned Trump.

Podle mluvčí Bílého domu Sarah Sandersové bylo Acostovo chování „absolutně nepřijatelné“. Současně zmínila, že „vztáhl ruku na mladou ženu, která se pouze snažila dělat svou práci“. Upozornila tak na asistentku, která se s reportérem přetahoval o mikrofon. Novinář se nyní nesmí účastnit prezidentských akcí v Bílém domě.

Vyjádření mluvčí Bílého domu ale Acosta na Twitteru popřel. Tvrdí, že se ženy sice dotkl, ale záhy se jí omluvil. Jeho prohlášení podpořila také televize CNN, podle které má být odebrání akreditace pomsta za Acostovy nepříjemné dotazy.

We are not the enemy of the people. I am not your enemy. You are not my enemy. It is wrong to call your fellow Americans the enemy. We are all on the same team. We are all Americans.