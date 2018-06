Ostatní země USA využívaly, řekl Trump na summitu G7 a odletěl do Singapuru

„Rozhovory s ostatními lídry byly extrémně produktivní,“ uvedl Trump navzdory řadě rozporů, které s ním ostatní mají. Hlavní neshoda panuje v rozdílném názoru na americká cla na dovoz oceli a hliníku ve výši 25 a 10 procent, které šéf Bílého domu nedávno zavedl.

Ostatní lídři vyjádřili obavy z možné globální obchodní války, kterou by nevyzpytatelný Trump mohl vyvolat.

Na oficiálním instagramovém účtu německé kancléřky Angely Merkelové se ale objevila fotografie, kde je zobrazen Trump v obrané pozici vůči ostatním.

„Žádné tarify, žádné bariéry. To je cesta, kterou bychom se měli vydat. A žádné dotace,“ řekl americký prezident po jednání se svými zahraničními kolegy. "Trump dostává školu od Merkelové," komentují obrázek lidé na sítích.

