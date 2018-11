Trump zpřísnil pravidla pro azyl. Ilegální imigranti na něj nedosáhnou

Nové nařízení vstoupí v platnost v sobotu. Každý, kdo bude chtít požádat o poskytnutí azylu, bude muset projít řádnými hraničními přechody. „Zrovna jsem podepsal nařízení o azylu - velmi důležité,“ řekl Trump reportérům v pátek před odletem do Paříže. „Lidé mohou přijít, ale pouze legální cestou.“

„Ti, kteří vstoupí do země mimo k tomu určená místa vědomě a dobrovolně porušují zákon,“ řekl deníku Washington Post jeden z úředníků americké vlády. „Je důležité všem připomenout, že ačkoli imigrační zákony poskytují lidem různé formy ochrany, realita je taková, že vstoupit do země ilegálně je porušením federálních zákonů.“

Kritici rozhodnutí Trumpovy administrativy však argumentují, že nový předpis výrazně zpomalí přijímání uprchlíků a donutí je trávit dny či týdny na hranicích. Trumpovo nařízení bude platit po dobu 90 dnů, nebo dokud Spojené státy nedosáhnou dohody s Mexikem.

