Trump měl Kodaň navštívit ve dnech 2. a 3. září, tématem rozhovorů s Frederiksenovou měla být mimo jiné situace v Arktidě. Zástupce Bílého domu později uvedl, že americký prezident návštěvu zrušil.

Dánské politiky debata o Grónsku pobouřila. Premiérka ji označila za "absurdní" a prohlásila, že Grónsko není na prodej. Bývalý předseda vlády Lars Lökke Rasmussen na twitteru napsal, že se ze strany amerického prezidenta musí jednat o "aprílový žert". "Ale úplně mimo sezónu," dodal.

"Tím, že byla takto přímočará, premiérka ušetřila mnoho výdajů a úsilí jak Spojeným státům, tak Dánsku. Poděkoval jsem jí za to a těším se, že se (setkání) uskuteční někdy jindy v budoucnu," napsal Trump.

V neděli prezident sdělil, že zájem o koupi Grónska má ze strategických důvodů, dodal však, že momentálně to není priorita. V pondělí na twitteru zavtipkoval fotomontáží, že v Grónsku nemíní postavit mrakodrap Trump Tower. Nedlouho poté oznámilo americké velvyslanectví v Kodani, že je připraveno na návštěvu prezidenta v Dánsku, uvedla agentura AP.

Trumpovo odřeknutí vyvolalo v Dánsku údiv a mrzutost, uvedla agentura DPA. Královská rodina ústy svého mluvčího označila zrušení návštěvy za "překvapení", aniž uvedla další podrobnosti. Oficiální vládní činitelé zatím věc nekomentovali.

Řada předních politiků naopak reagovala místy ostrými komentáři. Bývalý ministr obchodu a zmocněnec konzervativní strany pro záležitosti Grónska Rasmus Jarlov označil Trumpův krok za "politováníhodný" a položil rétorickou otázku: "Jsou tedy na prodej i části USA? Aljaška? Ukažte prosím trochu respektu."

Bývalý ministr zahraničí Kristian Jensen uvedl, že poslední vývoj kolem Grónska je "diplomatickou krizí" mezi dvěma partnery v NATO. Jeho předchůdce v úřadu Martin Lidegaard označil chování amerického prezidenta za "groteskní" a "hysterické". Podle expremiérky Helle Thorningové-Schmidtové je Trumpovo zrušení návštěvy "hluboce urážlivé vůči grónskému a dánskému lidu".

