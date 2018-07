Trump zvolil nového soudce Nejvyššího soudu, je jím konzervativec Kavanaugh

Poté, co soudce Anthony Kennedy oznámil odchod do penze, vybral americký prezident Donald Trump novou hlavu Nejvyššího soudu Spojených států. Nominovaným je Brett Kavanaugh, dosavadní vykonavatel soudní moci u odvolacího soudu ve Washingtonu, hlavním městě USA. O Trumpově volbě bude nyní rozhodovat senát.

K oznámení došlo v pondělí večer přímo v Bílém domě. Prezident popsal Kavanaugha jako „brilantního právníka, který má dokonalé osvědčení, nepřekonatelnou kvalifikaci a závazek sloužit spravedlnosti podle práva“.

Trump dále ujistil nashromážděné novináře, že Kavanaugh patří k těm nejlepším lidem ve svém oboru. „Je to skvělý právník s jasným a efektivním stylem psaní, jenž má jednu z nejbystřejších myslí naší generace,“ chválil kandidáta.



Ten je nejen bývalým poradcem exprezidenta Georghe Bushe, ale také bývalým kolegou nezávislého advokáta Kennetha Starra, který kdysi vyšetřoval milostnou aféru Billa Clintona a Moniky Lewinské. Kavanaugh je rovněž absolventem věhlasné univerzity Yale.

Tonight, it was my honor and privilege to nominate Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court. #SCOTUS pic.twitter.com/97clc9zifm — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10. července 2018

Trumpovi za jeho podporu poděkoval. „Pane prezidente, děkuji. Ještě žádný prezident ve věci zvolení nového soudce Nejvyššího soudu své rozhodnutí nekonzultoval s více lidmi a z více oblastí. Jsem vám tolik vděčný, vaši důvěru si snad ani nezasloužím,“ prohlásil Kavanaugh, jenž byl v minulosti také podřízeným zmíněného Anthonyho Kennedyho.



Třiapadesátiletý právník o sobě v poslední době dal vědět především svým nesouhlasem, který vyjádřil v reakci na rozhodnutí soudu – to totiž umožní nezletilým migrantkám podstoupit potrat, a to navzdory tomu, že u sebe třeba nebudou mít vůbec žádné doklady.

Britská BBC uvádí, že Trump a Kavanaugh údajně mají velice dobré vztahy. Protože je funkce soudce Nejvyššího soudu tradičně udělována do konce života, měl by tak americký prezident možnost zasahovat do rozhodování o zákonech či soudních procesech i poté, co vyprší jeho období v úřadu.



Kavanaugh je považován za silného konzervativce. V současnosti je z devíti členů amerického soudu pět konzervativců, a ačkoli by se v případě jeho zvolení počty nezměnily, „rozhodně by se lavice posunula o kus dále doprava,“ píše britská BBC. O Trumpově návrhu nyní bude rozhodovat senát.