Trumpa opouští další kolega, hlavní ekonomický poradce Cohn

Spekuluje se, že zastánce volného obchodu odchází kvůli Trumpovu plánu na zavedení cel na dovoz hliníku a oceli do USA. Informoval o tom server BBC.

„Bylo mi ctí sloužit mé zemi,“ prohlásil při odchodu 57letý Cohn. „Jsem potěšen, že mi prezident poskytl tuto možnost a přeji jemu a celé administrativě mnoho úspěchů," dodal.

„Byl to výjimečný talent, udělal skvělou práci. Pomohl zavést historickou daňovou reformu a pomohl americké ekonomice,“ prohlásil Trump.

Ti dva si však nebyli tak blízcí, jak se na první pohled zdálo. Například loni v srpnu Cohn svého šéfa několikrát kritizoval.

Podle analytika BBC Anthonyho Zurchera si demokrat v republikánském Bílém domě musel připadal jako v cizí zemi. Zastánce globalizace se rozcházel s Trumpovou vizí ekonomického nacionalismu.

"Zdá se, že jej k odchodu dotlačil Trumpův protekcionismus. Nejde o překvapivý vývoj. Je to vyvrcholení sporu v Bílém domě ohledně uvalení sankcí na dovoz oceli a hliníku. Vyvolal jej sám prezident minulý týden,“ vysvětluje Zucher.

V Bílém domě si ale s finančníkem rozuměla například Trumpova dcera Ivankou a jeho zeť Jared Kushner.

Prázdné místo v Bílém domě prý bude brzy obsazeno. „O tuto práci se hlásí spoustu lidí – vyberu již brzy,“ oznámil Trump.

Spekuluje se například o řediteli Národní obchodní rady Peter Navarro nebo konzervativním komentátorovi Larry Kudlow.

Will be making a decision soon on the appointment of new Chief Economic Advisor. Many people wanting the job - will choose wisely!