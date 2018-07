Trumpe, jste jako mokrá nudle, kritizoval summit s Putinem Schwarzenegger

/VIDEO/ Chování amerického prezidenta Donalda Trumpa na schůzce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Helsinkách nevyvádí ve Spojených státech z míry jen politiky a komentátory, ale i celebrity. Arnold Schwarzenegger, který ztělesňuje herce i politika, poslal Trumpovi video, ve kterém si nebere servítky.

Bývalý guvernér Kalifornie dal Trumpovi opět jasně najevo, že není jeho fanoušek.

„Prezidente Trumpe, právě jsem viděl vaši tiskovou konferenci. Byla to ostuda. Vypadal jste jako tenká mokrá nudle. Byl jste jako malý fanoušek, který si chce říci o autogram. Jako prezident Spojených států byste tohle neměl dělat. Měl byste bránit naši zemi. Co se to s vámi stalo? Kde jsou vaše silná slova?“ uvedl.

Schwarzenegger zmínil republikánského prezidenta Ronalda Reagana, který k tehdejšímu Sovětskému svazu zachovával tvrdý postup a přispěl tím k pádu Berlínské zdi.

Kulturista, který byl republikánským guvernérem Kalifornie v letech 2003 až 2011, je s Trumpem na kordy již od amerických prezidentských voleb v roce 2016, kdy jej odmítl podpořit proti demokratické konkurentce Hillary Clintonové.

Hvězda filmu Terminátor jej kritizovala i tehdy, kdy Trump zavítal do Kalifornie „Nemyslím si, že by byl pro Kalifornii dobrý. Myslím, že Kalifornii je ukradený stejně, jako je Kalifornie ukradená jemu,“ řekl tehdy magazínu Deadline Schwarzenegger.