Trumpova dcera dorazila do Jižní Koreje. Schůzku s delegací KLDR ale odmítá

Ivanka Trumpová dnes přiletěla do jihokorejského Soulu. Dcera amerického prezidenta se zúčastní nedělního slavnostního ceremoniálu, který oficiálně ukončí letošní zimní olympiádu. Její návštěva má demonstrovat, jak pevné jsou vzájemné vztahy mezi Spojenými státy a Jižní Koreou.

Ivanka Trumpová stojí v čele americké delegace coby oficiální poradkyně svého otce. Jihokorejský prezident ji proto přijme ve svém sídle, takzvaném Modrém domě. Následovat bude cesta do dějiště olympijských her, Pchjongčchangu, kde pozdraví americké olympioniky.

Dcera amerického prezidenta se naopak nemíní sejít se severokorejskou delegací, která se závěrečného ceremoniálu olympijských her rovněž zúčastní, napsal deník The New York Times. Důvodem je skutečnost, že osmičlennou delegaci povede severokorejský generál Kim Jong-čchol.

Ten je aktuálně místopředsedou ústředního výboru Korejské strany práce, v minulosti však stál také v čele vojenské rozvědky, kterou Soul obviňuje z toho, že podnikla několik útoků proti Jižní Koreji. Kontroverzní čtyřhvězdičkový generál je mimo jiné autorem nechvalně proslulého výroku, že „Severní Korea promění Soul v moře plamenů“.

Proti jeho návštěvě v pátek před Modrým domem protestovalo asi 70 pravicových jihokorejských politiků. „Kim Jong-čchol je ďábelský válečný zločinec, který si zaslouží viset,“ prohlásil jeden z nich, vůdce opozičních konzervativců Kim Song-te. Ačkoli se ale Kim Jong-čchol nachází na černé listině Spojených států i Jižní Koreje, Soul se rozhodl severokorejskou delegaci „pro dobro her“ přijmout.

Jihokorejci uvedli, že nemají žádný zájem o zprostředkování schůzky Ivanky Trumpové se severokorejskou delegací. Dříve ale usilovali o setkání severokorejské delegace s americkým viceprezidentem Mikem Pencem, který se zúčastnil slavnostního zahájení olympijských her. Ke schůzce však nedošlo, protože ji KLDR odmítla.