Trumpová si do Afriky vzala helmu, kterou nosili kolonizátoři. Čelí kritice

První dáma Spojených států Melania Trumpová si na své sólo cestě po Africe vysloužila kritiku kvůli módě. Trnem v oku se stala její bílá helma. Nosili ji totiž evropští kolonizátoři, kteří jsou v bývalých koloniích symbolem útlaku. Její kancelář na dotaz médií ohledně helmy neodpověděla.

První tiskový výstup z cesty proběhl v pátek v Nairobi v Keni. Bývalá modelka původem ze Slovinska si vzala outfit, který nikoho neurážel. Později se přesunula do národního parku, kde se ale opravdu předvedla. Tedy alespoň co se její pokrývky hlavy týče, píše server CNN.

Manželka amerického prezidenta Donalda Trumpa si totiž vzala bílou helmu, kterou nosili přímo vojáci koloniálních mocností, kteří v Africe a Indii páchali násilí. Oblíbená byla ještě v 30. letech minulého století. Měl ji na sobě například americký prezident Theodore Roosevelt při své návštěvě černého kontinentu v roce 1909.

Tři stereotypy o Africe

Americký historik a odborník na africká studia Matt Carotenuto helmu srovnal s americkou konfederativní uniformou. „Je to jako kdybyste se na farmě s bavlnou v Alabamě dnes ukázali v uniformě konfederace,“ uvedl pro CNN.

Dodal, že mediální výstup Trumpové předvádí tři typické stereotypy o Africe – slony, hladové děti a bílou helmu.

Tweet: Melania představila africké stereotypy

Podobnou helmu nosila například hrdinka filmu Vzpomínky na Afriku (Out of Africa), který se odehrával v Africe kolem roku 1920. Snímek získal sedm Oscarů a je u americké společnosti dobře znám. Hlavní hrdinka sama nezávisle vedla farmu v Keni.

Britský list The Guardian dodává, že helmu je dnes stále možné si objednat přes e-shop. Symbolizuje ale společenský status nadřazeného bílého kolonizátora a utlačovatele. CNN i Guardian ale předpokládají, že Trumpová musela význam helmy dobře znát. Její kancelář ale na dotaz ohledně pokrývky hlavy neodpověděla.

V luxusním voze Toyota Land Cruiser nebylo zapotřebí se chránit před ostrým sluncem, jelikož manželce miliardáře stínila střecha auta. Nikdo z jejího doprovodu nic podobného na hlavě neměl.

Na závěr výletu si ale už vzala neutrální outfit. V Egyptě před pyramidami už zapózovala v bílém klouboučku.

První dáma USA při své cestě projela Ghanu, Malawi, Keňu a Egypt. Na cestě se zabývá zdravím místních dětí.

Není to poprvé

Není to poprvé, co si Trumpova manželka vzala provokativní oblečení. Během kauzy rozdělení dětí uprchlíků v USA si vzala bundu s velkým nápisem na zádech „Je mi to úplně jedno, a vám? (I really don´t care, do u?), což vyvolalo další vlnu pobouření. Kus oblečení první dámy za 39 dolarů pořízený v obchodě s oblečením Zara vyvolal ostré debaty na sociálních sítích.

Trump však význam nápisu obrátil s tím, že je adresovaný médiím a nikoliv dětem, jak uvedl na svém twitteru.