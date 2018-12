„Pokud by kdokoli s výjimkou Donalda Trumpa udělal v Sýrii, která byla zaneřáděná Islámským státem, to samé, co já, byl by národním hrdinou,“ napsal Trump. IS je podle prezidenta takřka vyhnán. „A my pomalu stahujeme naše vojáky zpět domů k jejich rodinám, zároveň bojujeme proti zbytkům IS,“ poznamenal.

V sérii tweetů šéf Bílého domu zdůraznil, že je jediným člověkem v USA, který může říct, že přivádí domů vojáky, kteří vyhráli. „Bojoval jsem za to, aby se dostali ze Sýrie i dalších míst,“ uvedl americký prezident.„A za to o mně špatně píší,“ poznamenal.

Trump rovněž napsal, že v minulosti vedl kampaň za odchod ze Sýrie a dalších míst a že nyní se soustředí na to, aby se zbavil lživých médií a špatných generálů, kteří si na něj a na jeho fungující taktiku rádi stěžují.

If anybody but Donald Trump did what I did in Syria, which was an ISIS loaded mess when I became President, they would be a national hero. ISIS is mostly gone, we’re slowly sending our troops back home to be with their families, while at the same time fighting ISIS remnants......