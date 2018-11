Trump opět narazil, jeho protiimigrační nařízení neplatí. Soud ho zrušil

Americký federální soud předběžným opatřením dočasně zrušil platnost protiimigračního nařízení prezidenta Donalda Trumpa. Ten chtěl uprchlíkům, kteří na území Spojených států vstoupí ilegálně, zabránit v získání azylu. Definitivní rozhodnutí vynese řádný soud v prosinci.

„Ať už je rozsah pravomocí prezidenta jakýkoli, nemůže přepisovat imigrační zákony, aby zavedl opatření, která Kongres výslovně odmítl,“ uvedl soudce Jon Tigar v rozsudku. Dále dodal, že stávající legislativa jasně zajišťuje každému cizinci, který dorazí na území Spojených států, právo žádat o azyl. „Bez ohledu na to, zda přišel přes řádný hraniční přechod, nebo ne.“

Trumpovo nařízení z 9. listopadu letošního roku, které u soudu napadly neziskové organizace bojující za lidská práva, označil soudce Tigar „extrémní odchylku“ od zavedené praxe. Předběžné opatření nabylo okamžité platnosti a potrvá až do řádného soudního řízení. To by mělo proběhnout v prosinci.

Today we're in court in two cases against the Trump administration's anti-asylum policies.



In DC, we're fighting on behalf of people fleeing domestic violence and gangs, whose asylum protections the administration gutted.



In SF, we're challenging the President's asylum ban. — ACLU (@ACLU) 19. listopadu 2018

Americký prezident reagoval vydáním nařízení na karavanu tisíců migrantů ze zemí Střední Ameriky, kteří přes Mexiko putují k jižní hranici Spojených států. Předpis měl zabránit ilegálnímu pronikání přes hranice a přinutit uprchlíky k použití řádných hraničních přechodů. Omezení mělo platit po dobu 90 dnů, nebo do doby, kdy Spojené státy dosáhnou dohody s Mexikem, která by umožnila poslat žadatele o azyl zpět.

Protesty v Tijuaně

Část migrantů z Hondurasu, Guatemaly a Salvadoru již dorazila do mexického pohraničního města Tijuana, kde v neděli propukly demonstrace. Obyvatelé požadují urychlený odchod uprchlíků z města a jejich přesun do jižní Kalifornie.

Demonstrators gathered on the streets of Tijuana demanding migrants leave the country, marking a shift in the way Mexicans have treated Central Americans during their trek to the U.S. https://t.co/qj5CD1fEhm @ReutersTV pic.twitter.com/RnpHckHZWe — Reuters Top News (@Reuters) 20. listopadu 2018

Starosta města Juan Manuel Gastelum očekává, že během následujících týdnů dorazí na hranice až deset tisíc lidí. Město přitom není na zvládnutí tolika migrantů připraveno a nouzové přístřešky jsou přeplněné již nyní.