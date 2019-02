Trumpovy hvězdné války. USA vytvoří vesmírné vojenské jednotky

Americký prezident Donald Trump vydal během úterního odpoledne pokyn, na jehož základě vznikne nová, v pořadí již šestá, složka armády Spojených států. A jakkoliv neuvěřitelně to na první pohled může znít, skutečnost je taková, že jejím hlavním polem působnosti se stane vesmír. To by mělo USA zajistit dostatečně velkou převahu nad svými potenciálními nepřáteli.

O možnosti vytvoření vojska specializujícího se na boj ve vesmíru mluví šéf Bílého domu již delší dobu. A podepsáním politické direktivy k tomu nyní položil i dostatečně pevný právní základ. Společně proti prezidentovi. Trumpův stav nouze napadlo 16 amerických států Přečíst článek › Na vybudování nové vesmírné armády by v budoucnu mohlo být vyčleněno osm miliard dolarů (zhruba 184 miliard korun), vše ale záleží na tom, jak se k dané věci postaví tamní Kongres. Viceprezident USA Mike Pence již vyzval americké zákonodárce, aby dali Trumpově plánu zelenou. Podle jeho dřívějšího vyjádření by do roku 2020 mohla být vytvořena organizační struktura vesmírných vojsk, dík níž by si Washington zajistil v kosmu převahu. Sám prezident se totiž obává, aby Spojené státy v tomto ohledu „nepředstihla Čína, Rusko a další země“. Trump varoval Evropu: Postarejte se o zadržené islamisty, nebo je propustíme Přečíst článek ›

Autor: Tomáš Bohuslav