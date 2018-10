Zmaří Trumpovy posměšky Kavanaughovo jmenování? Senátoři je označili za otřesné

Americký prezident Donald Trump čelí ostré kritice z vlastních řad poté, co se v úterním předvolebním projevu v Misissippi posmíval ženě, která obvinila kandidáta na soudce Nejvyššího soudu Bretta Kavanaugha ze sexuálního útoku. Dva z klíčových republikánských senátorů ve středu vyjádřili znechucení nad jeho komentáři.

Jeff Flake, jeden ze tří republikánských senátorů, kteří jsou klíčoví pro schválení Kavanaughovy nominace, přičemž dosud byli považováni za nerozhodnuté, označil Trumpovo zesměšňování Christiny Blasey Fordové za „otřesné“.

„Neexistuje žádný vhodný čas a místo pro takové poznámky,“ řekl Flake ve středečním rozhovoru pro americkou zpravodajskou televizi NBC News. „Chcete-li diskutovat o něčem tak citlivém na politickém shromáždění, není to prostě správné. Přál bych si, aby to neudělal, je to trochu děsivé,“ prohlásil.

Své rozhořčení však vyjádřila i Susan Collinsová, další z trojice senátorů, kteří ještě nevyjádřili podporu ultrakonzervativnímu právníkovi. Ta uvedla, že Trumpovy komentáře „byly prostě špatné.“

Zvolení je nejisté

Flake, který je senátorem za stát Arizona, je jedním z 21 členů senátního justičního výboru. Už v minulosti dal přitom najevo pochybnosti, zda by měl člověk obviněný ze sexuálního násilí působit u Nejvyššího soudu.

Během pátečního jednání výboru sice podpořil Kavanaughovu kandidaturu, zároveň však požádal o týdenní odklad hlasování na plénu Senátu. A to proto, aby se případem mohla zabývat FBI.

Republikáni mají ve stočlenné horní komoře parlamentu těsnou většinu 51 hlasů. V případě, že by Flake nebo Collinsová hlasovali proti zvolení nového soudce Nejvyššího soudu, znamenalo by to pro amerického prezidenta těžkou politickou porážku.