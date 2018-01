Trumpův bývalý poradce byl předvolán před velkou porotu kvůli ruskému vměšování

Bývalý stratég Bílého domu a někdejší poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Bannon byl v rámci vyšetřování možného ruského vlivu na americké prezidentské volby předvolán před velkou porotu. Podle amerického deníku The New York Times je to poprvé, co zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller předvolal před velkou porotu člověka, který se pohyboval v Trumpově těsné blízkosti. Zprávu přinesla BBC.

Velkou porotu složenou z občanů používají vyšetřující orgány při rozhodování, zda je v konkrétním případě dostatek důkazů pro případné obvinění. Přitom samotné sestavení poroty přímo neznamená, že k obvinění dojde. Deník The New York Times se domnívá, že Mueller možná nakonec Bannonovi umožní vyhnout se vypovídání před velkou porotou výměnou za to, že bude ochoten odpovídat na otázky vyšetřovatelů během méně formálního výslechu v úřadovnách zvláštního vyšetřovatele ve Washingtonu. ČTĚTE TAKÉ: Bude moderátorka Winfreyová prezidentkou USA? Nejde o spekulace Podle jiných komentátorů ale předvolání před velkou porotu může znamenat zintenzivnění vyšetřování případného ruského vměšování. Bannon v úterý za zavřenými dveřmi vypovídal před výborem Sněmovny reprezentantů pro činnost tajných služeb – ten také prověřuje ruskou roli v předloňských amerických prezidentských volbách. Ve Spojených státech nedávno vyšla kniha novináře Michaela Wolffa s názvem Ohnivá zloba: Uvnitř Trumpova Bílého domu. V té se Bannon negativně vyjadřuje k situaci v prezidentském úřadě včetně počínání Trumpových blízkých. Samotný prezident na jeho vyjádření reagoval slovy, že v momentě, kdy Bannon přišel o místo v Bílém domě, přišel i o rozum. ČTĚTE TAKÉ: Manželský pár věznil v Kalifornii 13 dětí v řetězech. Policie ho zatkla

Autor: Radka Kopecká