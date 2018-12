Původně se očekávalo, že rozsudek zazní dnes. Flynnovi právníci ale soudce Emmeta Sullivana požádali o odročení, aby jejich klient mohl dokončit svou spolupráci se zvláštním vyšetřovatelem Robertem Muellerem. Ten zkoumá možné ruské vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016.

„Neskrývám svůj odpor, moje pohrdání tímto trestným činem,“ řekl soudce Sullivan během líčení a poznamenal, že Flynn oklamal úředníky Bílého domu, kteří poté lhali veřejnosti. „Pravděpodobně to podkopává vše, co ta vlajka znamená,“ pokračoval s odkazem na americkou vlajku. „Pravděpodobně jste prodal svou vlast,“ dodal.

V předchozích líčeních přitom Flynnův právník argumentoval tím, že jeho klient nebyl během rozhovorů s agenty FBI upozorněn, že lhát je zločin. Dnes však Flynn pochybení připustil. „Jsem si vědom toho, že lhaní FBI je zločin,“ řekl soudci.

Už loni v prosinci přitom Flynn u soudu přiznal ke svým činům v kauze ovlivňování loňských prezidentských voleb v USA Ruskem. Lhal FBI o svých kontaktech s ruským ambasadorem v USA Sergejem Kisljakem. S ním minulý rok, ještě před nástupem Trumpa do úřadu, několikrát jednal o věcech, které mu nepříslušely. Často si s ním telefonoval a mimo jiné ho měl i informovat o plánech americké vlády.

Americký prezident Donald Trump nicméně za svým bývalým bezpečnostním poradcem i nadále stojí. V úterý ráno, několik hodin před zahájením dnešního líčení, popřál Flynnovi na twitteru hodně štěstí.

Good luck today in court to General Michael Flynn. Will be interesting to see what he has to say, despite tremendous pressure being put on him, about Russian Collusion in our great and, obviously, highly successful political campaign. There was no Collusion!