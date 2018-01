Trumpův exporadce Bannon nakonec nebude muset před velkou porotu, píše tisk

Někdejší hlavní stratég amerického prezidenta Donalda Trumpa Stephen Bannon uzavřel dohodu se zvláštním vyšetřovatelem Robertem Muellerem, díky které se vyhne předvolání před velkou porotu. Výslech by měl vést Muellerův tým. S odvoláním na dva zdroje z Bannonova okolí to ve středu uvedla CNN.

Velkou porotu složenou z občanů používají americké vyšetřující orgány při rozhodování, zda je v konkrétním případě dostatek důkazů pro případná obvinění. Sestavení poroty neznamená, že obvinění bude vzneseno, umožňuje ale vyšetřovateli požádat o svědecké výpovědi nebo získat důležité dokumenty.

O předvolání Bannona před velkou porotu informoval včera deník The New York Times. List ale spekuloval o tom, že by tento krok mohl být Muellerovou taktikou, jak Bannona dostat pod tlak. Údajně by jej tak mohli přinutit vypovídat před jeho vyšetřovacím týmem.

Kdy k tomu dojde, zatím není jasné.

V úterý byl Bannon předvolán před poslance výboru Sněmovny reprezentantů pro kontrolu zpravodajských služeb. Ten nezávisle na Muellerovi prověřuje možný ruský vliv na americké prezidentské volby. Bannon ale údajně na přání prezidenta Donalda Trumpa odmítl vypovídat.