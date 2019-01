Golfový klub amerického prezidenta Donalda Trumpa dlouhá léta zaměstnával migranty bez patřičných dokumentů za nižší než obvyklý plat. Během rozpočtové krize, kterou vyvolal spor Trumpa s demokraty o zeď na hranici s Mexikem, klub přes deset těchto zaměstnanců propustil, píše list The Washington Post (WT). V reportáži vychází z rozhovorů s 16 nynějšími i bývalými zaměstnanci klubu.

Jeden z propuštěných migrantů v golfovém klubu Trump National Golf Club v okrese Westchester v americkém státu New York pracoval 18 let, další 12 let, jiný deset let. Vyhrávali ocenění pro nejlepšího zaměstnance měsíce. Někteří z nich se těšili takové důvěře, že měli klíče k rekreačnímu domu Trumpova syna Erika.

Minulý pátek ale do klubu přijela žena z osobního oddělení z ústředí firmy a část z nich jednoho po druhém propustila. Odůvodnila to tím, že společnost ověřila přistěhovalecké dokumenty, které jí poskytli - ty samé jako předchozí rok - a zjistila, že v zemi nemohou pracovat.

Levná pracovní síla

Dotčení pochází převážně z Mexika a pár z nich z dalších zemí Latinské Ameriky. Do Spojených států se většinou dostali pěšky přes jižní hranici a pak si koupili zfalšované přistěhovalecké dokumenty. Tvrdí, že když byli najímáni, zaměstnavatel, koncern The Trump Organization, dokumenty nijak blíž nezkoumal.

NEW: @realdonaldtrump’s biz has abruptly begun firing its longtime undocumented workers. 12 fired @ just 1 golf club https://t.co/yvpCiFZrh0 — David Fahrenthold (@Fahrenthold) January 26, 2019

Prezident Trump své firmy, mezi něž patří i 16 golfových klubů a 11 hotelů, stále vlastní. Společnosti řídí jeho synové Donald a Eric. „Propouštění ukazuje, že v Trumpových firmách pracují lidé bez patřičných dokladů navzdory tomu, že americký prezident nyní žádá vybudování zdi, přes kterou by se takoví lidé do USA nedostali,“ napsal list WT. Existuje podle něj tedy rozpor mezi Trumpovým veřejným postojem a jeho obchodní praxí.

Na veřejnosti Trump argumentuje, že lidé bez dokumentů poškozují americké pracující tím, že srážejí mzdy dolů. Lidé propuštění z Trumpova golfového klubu si myslí, že Američané by za tak nízký plat v areálu nepracovali. Propuštění mají za to, že pracovali za málo peněz výměnou za to, že se na jejich dokumenty nikdo nebude ptát.

Nikdy nic neřekli

„Vynakládáme velké úsilí, abychom identifikovali každého zaměstnance, který poskytl falešné doklady a zaměstnání získal neoprávněně. Jakmile na někoho takového narazíme, okamžitě s ním pracovní poměr rozvážeme,“ vyjádřil se k propouštění v klubu Eric Trump. Bílý dům na otázky WT dosud nereagoval.

For years, Trump has employed undocumented workers. Not until now, has he worried to check their status. #PresidentHypocrite #PresidenteHipócrita >>Trump’s golf course employed undocumented workers — and then fired them amid showdown over border wall https://t.co/sfwqsUFYIV — Ana Navarro (@ananavarro) January 26, 2019

„Nikdy se nijak neozvali. Nijak,“ uvedla pokojská Margarita Cruzová z Mexika, která byla propuštěna po osmi letech. „Neřekli, že máme špatné číslo sociálního zabezpečení nebo že je něco v nepořádku. Nic. Nic. Až teď,“ dodává.