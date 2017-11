Trumpův korejský cukr a bič. Nikdy se nedáme zastrašit, varoval KLDR

/VIDEO, ANKETA/ Donald Trump během své návštěvy Jižní Koreje pootočil kormidlem. Po úterním smířlivém tónu vůči KLDR se dnes rozohnil a vzkázal, že nebude "tolerovat výhrůžky ničemného režimu". Prezident USA měl rovněž zavítat do demilitarizovaného pásma na hranici obou Korejí, v tom mu ale zabránila nepropustná mlha.

"Nikdy nedovolíme, aby (KLDR) ohrožovala americká města. Nikdy se nedáme zastrašit," hřímal šéf Bílého domu v úterním projevu před jihokorejskými poslanci. Pchjongjangu vzkázal, že nebude dále tolerovat výhrůžky "ničemného režimu", který hrozí jadernými zbraněmi.

Trump vůči diktatuře Kim Čong-una přitvrdil den poté, co KLDR vyzval, aby její vedení zasedlo k jednacímu stolu a uzavřelo dohodu, která by jadernou krizi na Korejském poloostrově ukončila.

Ještě před projevem v Soulu se Trump chystal zavítat do demilitarizované zóny na hranicích s KLDR, což předtím Washington do oficiálního plánu nezahrnul. Návštěva, kterou by patrně velmi kriticky vnímalo severokorejské vedení, se však nakonec neuskutečnila, neboť hustá mlha nedovolila prezidentovu letadlu v místě přistát.

Trumpův projev v korejském parlamentu:

Trumpova asijská mise

Trump dorazil do Jižní Koreje coby do druhé z pěti zemí, které hodlá navštívit během své cesty po Asii. První zemí bylo Japonsko. Při obědě s americkým a jihokorejskými členy americké vojenské základny v Humpreys pak na téma napětí v celém regionu kvůli severokorejskému jadernému programu promluvil daleko smířlivěji a optimističtěji, než když v srpnu hrozil Pchjongjangu "ohněm a bouří". Informuje o tom agentura DPA.

V Soulu se Trump setkal s jihokorejským prezidentem Munem Če-inem při bilaterálním jednání v Modrém domě, oficiálním sídle prezidenta Jižní Koreje. Klíčovým tématem rozhovoru byl obchod. "Doufám, že se nám podaří vytvořit ve Spojených státech spoustu nových pracovních míst, což je jeden z velmi důležitých důvodů, proč jsem tady," prohlásil ještě před zahájením dialogu americký prezident.

V následném projevu pak opětovně varoval severokorejskou vládu, že Spojené státy jsou připraveny využít celou svou vojenskou sílu, aby bránily sebe nebo své spojence, pokud bude třeba. "Nemůžeme dovolit Severní Koreji ohrozit vše, co jsme vybudovali," uvedl Trump. I v tomto projevu však vyjádřil zdrženlivý optimismus: "Vidím určitý posun," řekl na adresu Severní Koreje, i když to nijak blíže nespecifikoval.

Během svého čtyřiadvacetihodinového pobytu v Jižní Koreji plánuje americký prezident ještě navštívit silně opevněnou Demilitarizovanou zónu, která odděluje Severní a Jižní Koreu. V úterý večer se spolu se svou manželkou zúčastní státní slavnostní recepce v Modrém domě.

Setkání v Japonsku

V pondělí se Trump sešel v Tokiu s japonským premiérem Šinzóem Abem, s nímž se shodl na nutnosti zesílit tlak na Severní Koreu, aby donutili vládnoucí režim KLDR ukončit jaderný a raketový program. Éra "strategické trpělivosti" s KLDR podle něj skončila.

Oba politici ale uvedli, že se chtějí vyhnout vojenskému konfliktu. Spojené státy nicméně v příštích dnech uspořádají v západním Tichomoří manévry se třemi svými letadlovými loděmi s cílem demonstrovat svou vojenskou sílu a převahu vůči severokojskému režimu.

Příští zastávka: Čína

Svou zatím nejdelší diplomatickou cestu zahájil americký prezident minulý pátek na Havaji. Během bezmála dvoutýdenní návštěvy Asie jej čeká ještě Vietnam, Filipíny a ještě předtím čínský Peking, kde přistál dnes krátce po 7:30 SELČ. Trump se nechal slyšet, že bude přesvědčovat čínského prezidenta Si Ťin-pchinga k co nejaktivnějšímu tlaku na Severní Koreu, jejímž je Čína jediným významnějším spojencem.