Trumpův právník s prezidentem prý řešil udělení „preventivní milosti“

Americký prezident Donald Trump probíral se svým právníkem Rudolphem Giulianim možnost, že by mu před odchodem z funkce udělil "preventivní milost". Deníku The New York Times (NYT) to řekly dvě nejmenované osoby obeznámené s obsahem rozhovorů, které prý pokračovaly i minulý týden. Giuliani na twitteru zprávu označil za lživou.

Rudy Giuliani, právník amerického prezidenta Donalda Trumpa | Foto: ČTK / ČTK

Diskuse o milosti pro bývalého starostu New Yorku podle zdrojů NYT trvají už delší dobu. Kdo je inicioval údajně nebylo jasné. Jeden ze dvou zdrojů deníku řekl, že Trump nenaznačil, jak hodlá ve věci postupovat. Zpráva přichází necelý týden poté, co Trump omilostnil bývalého bezpečnostního poradce Bílého domu Michaela Flynna, který se před třemi lety přiznal, že lhal Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI). Média očekávají, že Trump před lednovým odchodem z Bílého domu vyhlásí i další milosti pro své spolupracovníky. Vítězství Bidena potvrdila i Arizona, rozdíl je 10 500 hlasů Přečíst článek › "Starosta Giuliani nemůže komentovat žádné diskuse, které vede se svým klientem," reagovala na informace NYT mluvčí Christianne Allenová. Giuliani ovšem následně článek komentoval na twitteru, kde napsal: "NYT zase lžou. Diskusi, kterou nepravdivě připisují anonymnímu zdroji, jsem nikdy neměl." Ochrana před čím? Před čím by případná "preventivní milost" měla prezidentova právníka ochránit, není jasné. Giuliani byl ovšem ještě v létě předmětem vyšetřování vedeného federálními prokurátory z New Yorku, které se zabývalo jeho podnikatelskými aktivitami na Ukrajině a jeho rolí při odvolávání Marie Yovanovitchové z postu americké velvyslankyně v Kyjevě. Tato epizoda byla součástí ukrajinské kauzy, kvůli níž Sněmovna reprezentantů loni na prezidenta Trumpa podala ústavní žalobu. Giuliani byl jedním z hlavních aktérů událostí, které v Kongresu vyústily v takzvaný "impeachment", který ovšem nevedl k Trumpovu odvolání. Po letošních volbách se právník stal hlavní tváří Trumpovy zatím neúspěšné snahy změnit soudní cestou výsledky prezidentských voleb. Novinář se Trumpa ptal na volby. Takhle se mnou nemluvte, ohradil se prezident Přečíst článek › Pokud by Giulianimu byla udělena milost, která by v předstihu rušila jakákoli obvinění či odsuzující verdikty, jednalo by se o velmi neobvyklou, nikoli však bezprecedentní záležitost, píše NYT. Prezident Gerald Ford takto ochránil svého předchůdce v Bílém domě Richarda Nixona před stíháním za činy v pozici hlavy státu, Jimmy Carter zase omilostnil tisíce mužů, kteří se nelegálně vyhnuli odvodu do války ve Vietnamu.

Autor: ČTK