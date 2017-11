Trumpův syn se během prezidentské kampaně spolčil s WikiLeaks

Komunikace mezi serverem WikiLeaks a mladým Donaldem "Donem" Trumpem probíhala od loňského září do letošního července.

Prezidentskému synovi bylo posláno několik žádostí, týkaly se třeba o komentář k odhalení o Clintonové – připomeňme že Trumpova soupeřka čelila hackerskému diskreditačnímu útoku, podle amerických tajných služeb vedenému z Ruska.

Zprávy mezi Wikileaks a Trumpem jr., respektive vybrané pasáže, byly v pondělí zveřejněny na "Donově" twitteru. Padly tu i návrhy na to, aby syn prostřednictvím WikiLeaks zveřejnil daňové přiznání svého otce, zároveň server, založený v USA stíhaným Julianem Assangem, doporučil, aby se Trump starší v případě volební porážky nevzdával a výsledek napadl.

Here is the entire chain of messages with @wikileaks (with my whopping 3 responses) which one of the congressional committees has chosen to selectively leak. How ironic! 1/3 pic.twitter.com/SiwTqWtykA