Indonéské úřady varují obyvatele, aby se vyhýbali oblastem na pobřeží. Právě zde si ničivá vlna tsunami o víkendu vyžádala životy více než 420 lidí. Informovala o tom agentura AP. V oblasti stále panuje nepříznivé počasí a panují obavy, že by mohla přijít další vlna.

Prohlášení úřadů přichází v den 14. výročí od zemětřesení a následné tsunami, která vyžádala až 230 tisíc obětí ve 12 zemích.

Vlna udeřila v sobotu večer místního času na pobřeží z obou stran Sundského průlivu, který leží mezi ostrovy Jáva a Sumatra. Nejhůře byl postižen západ ostrova Jáva. Za příčinu tsunami je považován výbuch místní sopky Krakatoa, po němž následoval podmořský sesuv půdy.

Sopka vybuchla 24 minut před úderem tsunami. Slovo Anak v jejím názvu znamená dítě a odkazuje na to, že jde o sopku, jež se začala formovat před 90 lety na místě původního vulkánu Krakatoa. Jeho mohutná erupce v roce 1883 vyvolala vlny tsunami, o život tehdy přišlo na 36 tisíc lidí.

Vzdálenost od pobřeží

Indonéská meteorologická, geofyzikální a klimatologická agentura požádala místní obyvatele v úterý večer místního času, aby se drželi ve vzdálenosti nejméně 500 metrů od pobřeží Sundského průlivu a až kilometr od pobřeží podél úžiny, která leží mezi dvěma hlavními ostrovy.

Vládní orgány stále monitorují erupce sopky. Je rovněž možné, že oblast zasáhne silný déšť a velké vlny," uvedla tiskové konferenci šéfka agentury Dwikorita Karnawatiová.

"Všechny tyto události by mohly způsobit sesuvy půdy na skalách kráteru do moře a obáváme se, že by to mohlo vyvolat další tsunami," dodala. Zároveň ale požádala místní obyvatele, aby zůstávali ostražití, ale nepanikařili.

Tsunami o víkendu udeřila bez varování a mnohé lidi v zemi, kde jsou seismické události relativně časté, překvapila. Vlně totiž nepředcházelo žádné zemětřesení a lidé si v osudný večer užívali koncerty a oslavy na pobřeží.

Výročí ničivého zemětřesení

Obrovská vlna tsunami zasáhla západní pobřeží indonéského ostrova Sumatra přesně před 14 lety. Tu spustilo mohutné zemětřesení o síle 9,1 stupně, v jehož důsledku vznikly gigantické vlny, které dosáhly hluboko do vnitrozemí a spolkly vše, co jim stálo v cestě. Neštěstí si ve dvanácti zemích vyžádalo kolem 230 000 obětí na životech, nejvíce z nich právě v Indonésii.

Devastace byla obrovská a šlo o nejhorší katastrofu v novodobých dějinách. Sobotní událost vyvolala v mnohých obyvatelích vzpomínky právě na osudný rok 2014.

"Když se něco podobného stane, vždycky si pamatuji vše, čím jsme si prošli," řekl pro AP čtyřiapadesátiletý obyvatel města Banda Aceh, které patřilo do nejvíce zasažené oblasti. Muž tehdy ztratil domov a několik členů rodiny. "Pokaždé, když vidím tyto záběry v televizi, cítím se opravdu, opravdu smutný. Jediné, co můžeme udělat, je modlit se za ty lidi," dodal.

Pláže v zasažených oblastech byly ve středu víceméně opuštěné a podél pobřeží projížděly policejní hlídky na motocyklech, kteří upozorňovali obyvatele, aby se drželi daleko od pobřeží. Někteří lidé však nedbali na varování a vrátili se do ruin svých domů, aby začali s opravami. Na pláže však udeřil silný déšť a začaly se zvedat vlny.

Indonesia tsunami: Grim search for survivors continues as death toll reaches 430 https://t.co/XxgbDqDVKM pic.twitter.com/PAo3KvvQkl — CNN International (@cnni) 26. prosince 2018

"Stále se bojím, že se tsunami vrátí. Když se setmí, zůstávám v dočasném úkrytu na kopci," řekla Rohayaty, jedna z obyvatelek, která se snažila zachránit to, co zbylo z jejího zničeného domu, který se nacházel pouhých 300 metrů od moře. "Doufám, že vláda brzy zařídí rychlé varování před tsunami. Například sirénu pro lidi žijící v pobřežních oblastech, abychom mohli být upozorněni na potenciální hrozbu, a měli tak čas zachránit alespoň sami sebe," dodala.

Obyvatelé nedostali varování

Místní obyvatelé byli totiž vlnou zaskočeni, protože nedostali varování. Senzory, které monitorují mořské dno totiž tsunami nezachytily, jelikož jej nedoprovázelo žádné zemětřesení, které je za většinu tsunami v Indonésii zodpovědné. Živel zničil stovky domů. Trosky stále prohledávají s pomocí psů záchranáři, kteří k pátrání po přeživších používají i drony.

Obyvatelé vesnice Sumur, ke které se kvůli zablokovaným silnicím humanitární pomoc dostává pomalu, sobotní tsunami překvapila. Jejich pláž se nachází pouhých několik kilometrů od turistického ostrova Umang blízko západního cípu Jávy a je populární mezi potápěči.

Tsunami oblast zdevastovala, vyrvala základy domů a tříštila betonové zdi. Vlna podle místních obyvatel dosahovala výšky tří až pěti metrů, vědci naopak odhadují, že měla asi metr, píše AP.

Obyvatelé vesnice Sumur uvedli, že se k nim blížila „bílá vodní stěna“, která vyrvávala kořeny stromů.

Tsunami o víkendu podle indonéských úřadů přinutila více než 16 tisíc lidí opustit domovy, přes 1400 lidí zranila a 429 usmrtila. Nejméně 128 lidí se stále pohřešuje.