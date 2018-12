Tsunami udeřila v sobotu večer místního času na pobřeží z obou stran Sundského průlivu, který leží mezi ostrovy Jáva a Sumatra. Příčinou byl podle indonéské geofyzikální agentury zřejmě výbuch sopky Anak Krakatoa, po němž následoval podmořský sesuv půdy.

Sopka vybuchla 24 minut před úderem tsunami. Slovo Anak v jejím názvu znamená dítě a odkazuje na to, že jde o sopku, jež se začala formovat před 90 lety na místě původního vulkánu Krakatoa. Jeho mohutná erupce v roce 1883 vyvolala vlny tsunami, o život tehdy přišlo na 36 tisíc lidí.

Mluvčí Sutopo Purwo Nugroho již dříve připustil, že obětí může být víc, protože z některých postižených míst zatím nepřišly informace. "Tsunami mohla nejhůř postihnout obyvatele ostrůvků v Sundském průlivu," řekl.

Indonesia Tsunami: Total destruction, people carry on with relief and rescue work nobody protests for govt. to come and give them money but for Gaja cyclone they need everything to be provided by govt. pic.twitter.com/pN3QigetQY