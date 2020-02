Tunisko je spojením příjemných věcí. Země s krásnými plážemi, romantickou krajinou a antickými a arabskými památkami je i nejdemokratičtější arabskou zemí. Svědčí o tom také fakt, že ministr turistiky René Trabelsi, který poskytl rozhovor Deníku, je jediným ministrem židovského původu v arabských zemích.

Tuniský ministr turistiky René Trabelsi je jediným ministrem židovského původu v arabských zemích. | Foto: Profimedia

V Tunisku se během „arabského jara“ v minulém desetiletí, jako v jediné arabské zemi, podařilo nastolit demokracii. Proč právě zde?

V prvé řadě za to vděčíme už prvnímu tuniskému prezidentovi Habíbu Burgibovi (prezident v letech 1957 až 1987). Byl to on, kdo vytvořil demokratický zákoník a dal Tunisanům občanská práva. Zrovnoprávnil také ženy s muži, dostaly právo volit, vzdělávat se i požádat o rozvod. Naše demokracie je velmi mladá, ale naši mládež vzděláváme tak, aby věděla, že směr, kterým jsme se vydali, je tím dobrým směrem. Francii trvalo více než sto let, než vybudovala svoji demokracii, Tunisku se to podařilo během několika málo let. A dnes jsme opravdu plně demokratickým, svobodným státem. V rychlosti přechodu k demokracii se trochu podobáme České republice.