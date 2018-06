Povede Turecko železná lady? Erdoğana může ve volbách porazit žena

Železná lady, vlčice či feministka. Meral Aksenerová je jediná politička, která má schopnost konkurovat tureckému prezidentovi Recepu Erdoğanovi, jehož průzkumy státních médií ve víkendových volbách jednoznačně favorizují. Erdoğan ale svou pozici zatím nemá jistou. Případné vítězství opozice by mohlo odvrátit přechod země k systému, který z prezidenta učiní prakticky neomezeného vládce.

Volby se původně měly konat až v listopadu 2019, Erdoğan je ale vyhlásil už na 24. června. Své rozhodnutí zdůvodnil potřebou silného prezidenta s rozšířenými pravomocemi.

Minulý rok totiž prosadil ústavní změny, které posilují pravomoce prezidenta, což mění turecký politický systém směrem k prezidentskému. K uvedení změn do praxe je zapotřebí nových voleb. Po nich bude moci prezident například jmenovat i odvolávat premiéra a jeho ministry.

Ačkoliv se vládnoucí Erdoğan vypořádal s nepohodlnými novináři a své hlavní kritiky uvěznil, opozice si dokáže najít skulinu, jak na sebe upozornit. Využívá především sílu sociálních sítí. Navíc v blízkovýchodní zemi nejsou obvyklé volební podvody. „Turecko není Rusko,“ říká prominentní turecká analytička Asli Aydintasbas.

Od smrti zakladatele moderního Turecka Mustafa Kemala Atatürka v roce 1938 nikdo nezměnil tuto zemi tak jako Erdoğan.



Strana bývalého starosty Istanbulu Právo a spravedlnost vyhrála volby v 2002, od té doby inkasovala další tři volební vítězství, pokaždé vždy s rostoucí podporou. Erdoğan se stal prezidentem v roce 2014. Dokázal ustát korupční skandály svých ministrů i armádní puč v roce 2016, po kterém se nemilosrdně vyrovnal se svými odpůrci a silně utáhl otěže režimu. Rozpoutal také novou válku s Kurdy v Turecku, Sýrii a Iráku.



Minulý rok prosadil významné posílení pravomocí prezidenta, které nechal posvětit referendem. Prezidentské pravomoci budou obdobné jako ve Spojených státech, navíc ale bude moci i vydávat zákony. Na rozdíl od USA zde ale chybí systém brzd a protivah, což z něj činní prakticky neomezeného vládce.

Matka vlčice

Změnu oproti Erdoğanovo režimu slibuje Aksenerová. „Uvidíte jiné Turecko. Naše země byla po dlouhou dobu ovládaná velmi tvrdým mužem,“ řekla pro CNN. Ve své kampani slibuje obnovu vztahů s EU a demontáž prezidentského systému, podobně jako ostatní opoziční kandidáti a označuje referendum o této změně za neférové.

I když práva žen v Turecku nejsou jejím hlavním tématem, fanynky jí na mítincích dávají své šátky, které po svém zvolení hodlá vyvěsit v prezidentském paláci. Muslimka a vnučka řeckých migrantů nyní objíždí turecká města. Cílí hlavně na pravicové voliče.

V zahraničí jí přezdívají „turecká železná lady“, zatímco její fanoušci jí nazývají Asena, což je mýtická postava vlčice, která zachránila turecké kmeny před nebezpečím. „Někteří lidé mě nazývají sestrou, mladí mi ale většinou říkají Matka Meral. Jsem ráda matkou,“ říká.

„Bojuji s Erdoğanem a jeho nezákonným chováním poslední tři roky. Nemáme prezidentský systém jako v západních demokraciích, má vážné trhliny,“ dodává.

„Budu ji volit pro naši budoucnost a pro naše děti. Dotek ženy dělá věci lepšími. Chci, aby naši zemi vedla matka,“ říká její fanynka Esra Demirkol, která čekala hodiny, aby se s ní mohla obejmout.

Na její auru dobrého člověka hází stín pouze její minulost. Kdysi hájila ultranacionalistickou a rasistickou partaj Stranu národní akce. Dnes na dotazy ohledně minulosti reaguje obranným postojem. "Chceme znovu vybudovat demokracii se všemi jejími pravidly," obhajuje se.

Její Strana dobra (Iyi Party) je sice na politické scéně nová, sama Aksenerová je politickým veteránem. Bývalá ministryně vnitra se v 90. letech proslula hlavně vedením špinavé války proti kurdským separatistům.

Turecké agentury provedly více než dvě desítky průzkumů, které se od sebe liší. Erdoğan by podle nich mohl v prvním kole získat mezi 42 až 53 procenty hlasů. Podle politologa Hakan Bayrakci z výzkumného ústavu Sonar to ale bude méně. Ince by mohl získat 22 až 30 procent a Aksenerová mezi 10 až 22 procenty. Vězněný Demirtas okolo 10 procent hlasů. Například agentura Remses odhaduje postup Aksenerové do druhého kola. Její těsné vítězství věští ale pouze jeden z devíti provedených průzkumů.

Kurdové vysílají z vězení

V minulé prezidentské volbě se opozice spojila a představila jednoho silného kandidáta. Tentokrát tomu tak není, Aksenerová oznámila kandidaturu samostatně, s čímž jí pak následovaly další strany. Podle průzkumů je sice až na třetím místě, politologové jí ale dávají větší šanci, než hlavnímu lídru opozice, kterým je Muharrem Ince z Republikánské lidové strany (CHP). Podle politologů se mu totiž nepodaří oslovit konzervativní i liberální voliče.

Ve hře jsou i další kandidáti. Například představitel Kurdů Selahattin Demirtas a lídr strany DPH vede kampaň z vězení skrze sociální sítě, kam byl uvržen po nezdařeném vojenském puči v roce 2016. Státní televize mu podle zákona musela věnovat 20 minut vysílání.

Erdoğanův problém druhého kola

Turecký analytik Mustafa Koseler se obává, že v případě vítězství Erdoğana jeho země skončí jako diktatura jednoho muže, podobně jako syrský režim Bašára Asada, či Libye Muammara Kaddáfího. „Nechceme vládu jednoho muže. Chceme funkční republiku s parlamentem. V novém systému nebude mít žádné slovo,“ vyjadřuje obavy.

Podle něj by první kolo mohl Erdoğan přesvědčivě vyhrát, ve druhém by ale mohl mít problém. Do druhého kolo postupují dva nejsilnější kandidáti, pokud v prvním žádný z nich nezíská přes 50 procent hlasů.

"Erdoğan zůstává stále nejpopulárnějším politikem Turecka," říká turecký politolog Sinan Ulgen pro list New York Times. "Nic ale nemá předem jisté. Určitě nečekal tak překvapivé výkony opozičních kandidátů" dodává.

Ve stejný den proběhnou i parlamentní volby, ve který se očekává vítězství vládnoucí konzervativní Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP), v jejímž čele stojí Erdoğan. Vstup do jednokomorového parlamentu omezuje volební klauzule ve výši 10 procent hlasů.

Hlavním tématem voleb je ekonomika. Většině lidí se stále zvyšují životní náklady, zdražují hlavně potraviny. V zemi bují inflace ve výši 11 procent, nezaměstnanost se pohybuje do 10 procent. Nejhorší situace je především ve východní části země, kde žije významná kurdská menšina. Právě její hlasy by mohly rozhodnout.

K urnám může přijít 59 milionů Turků, z nichž tři miliony žijí mimo svou zemi, nejvíce v Německu, kde může volit 1,4 milionu Turků.

Tématem jsou také tři miliony syrských uprchlíků. Řada politiků prohlašuje, že je navrátí zpátky do Sýrie, s prohlášením jsou ale opatrnější. V jejich návrat doufají až po skončení syrské války.

Ve hře jsou také bezpečnostní témata. Teroristická hrozba od separatistických Kurdů, Islámského státu a dalších ozbrojených skupin. V neposlední řadě také sedm let trvající válka v sousední Sýrii, kde země s druhou největší armádou v rámci NATO sleduje narozdíl od ostatních států aliance své vlastní zájmy.

