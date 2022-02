Rusko má v Bělorusku 30 tisíc vojáků, řekl generální tajemník NATO

Řecký ministr pro migraci Notis Mitarachi ale jeho obvinění popřel a smrt migrantů označil za tragédii. „Pravda je taková, že tento incident nenese žádnou podobnost s falešnou propagandou, kterou se snaží prosadit můj turecký protějšek,“ sdělil.

Soylu na svém twitterovém účtu zveřejnil fotky osmi rozmazaných postav, které leželi v blátě u silnice. „Umrzlo dvanáct z dvaadvaceti migrantů, kteří byli svlečení z oblečení a bot a zatlačení řeckými pohraničními jednotkami zpět,“ napsal v příspěvku. Doplnil, že Evropská unie je podle něj nenapravitelná, slabá a bez humánních citů, přičemž řecké vojáky označil za násilníky.

? 02.02.2022

? Greece Ipsala Border



12 of the 22 migrants pushed back by Greek Border Units, stripped off from their clothes and shoes have frozen to death.



EU is remediless, weak and void of humane feelings.



Greek border units thug against victims, tolerant towards FETO pic.twitter.com/EP1TOqsGCB — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 2, 2022

Okolí místa, kde nalezli těla, stále prohledává policie a pátrá po zbytku skupiny. Většinou země se minulý týden prohnala silná sněhová bouře, a i když se v posledních dnech citelně oteplilo, byly teploty pod bodem mrazu.

K incidentu se ve středu vyjádřil i starosta nedalekého města Ipsala, Abdullah Naci Unsal. „Včera pršelo a venkovní teploty mohly být pod nulou. Pokud byl člověk mokrý, musely být pocitově ještě nižší,“ sdělil. Krajina kolem hranice je plná řek a říček a migranti se proto často při cestě namočí. „Uprchlíci umírají téměř každý týden při pokusu o překročení hranic nebo při zatlačování zpět,“ doplnil starosta. Často se prý i utopí v řece, ale jejich těla voda odnese až do moře.

Dodal, že od roku 2020, kdy turecký prezident Recepp Tayyip Erdogan vyhlásil, že otevírá uprchlíkům hranice, se vytlačování z Řecka zhoršilo. Sdělil, že je většinou deportují v noci. „Shromáždí je tam, vezmou jim všechno, co mají, telefony a tak dále, pak jejich oblečení hodí do vody a zatlačí je zpátky,“ vylíčil Unsal.

The #winter storm that hit Greece and Turkey earlier this week has now caused widespread disruption across #Jordan??



These were the scenes overnight and this morning in the capital, Amman pic.twitter.com/puROUlwfKz — BBC Weather (@bbcweather) January 27, 2022

Podle deníku The New York Times Řecko vždy popíralo, že zatlačuje migranty zpět. Tyto obvinění popřelo i v případě, kdy Organizace spojených národů (OSN) takové případy dokonce zdokumentovala. „Tito migranti se k hranicím nikdy nedostali. Jakékoliv domněnky, že tomu tak bylo, jsou naprosté nesmysly,“ prohlásil Mitarachi.

Zima, déšť, vysílení

Stanice CNN uvedla, že by se podle řeckého ministra mělo Turecko zamyslet nad tím, jak k problematice přistupuje. Spíše by podle něj mělo začít podnikat kroky k tomu, aby se takové cesty neděly, než kolem sebe plivat nepodložené výroky. „Pokud chceme takovým tragédiím v budoucnu zabránit, mělo by Turecko převzít zodpovědnost,“ poukázal Mitarachi na dohodu EU a Turecka o zastavení migračních toků.

Turecko je hlavní cestou pro migranty, kteří se snaží dostat z Asie, Afriky a Blízkého východu do evropských zemí. Od roku 2015, kdy do Evropy přešlo více než milion migrantů, cestují přes Řecko. Někteří k řeckým ostrovům připlouvají ve člunech, zatímco jiní se snaží proplížit hranicí na pevnině, kterou vymezuje řeka.

Mezinárodní organizace pro migraci je nahlášenými úmrtími zděšena. Její mluvčí Safa Msehliová sdělila agentuře Aljazeera, že jsou přibývající zprávy o zatlačování migrantů za hranice znepokojující a měly by se proti tomu podniknout určité kroky. „Takové praktiky jsou mezinárodním právem zakázány a za žádných okolností by k nich nemělo docházet. Povinnost a priorita zachraňovat životy a upřednostňovat blaho a lidská práva migrantů jsou životně důležité pro integritu jakékoliv hranice,“ dodala.

Twelve migrants were found dead in a small Turkish town near the border with Greece, officials say, a week after a rare winter storm blanketed both countries in snow. https://t.co/FDYUtGYGry — CNN International (@cnni) February 3, 2022

V Turecku žije více než čtyři miliony uprchlíků. Většina z nich pochází ze Sýrie, ale je mezi nimi i okolo tří set tisíc Afghánců. V roce 2020 prezident Erdogan rozhodl, že už jeho země nezvládá nával uprchlíků a rozhodl se otevřít hranice do EU. Zároveň s tímto rozhodnutím Unii obvinil, že nedodržela slib z roku 2016 o pomoci Turecku unést nával 3,6 milionů uprchlíků.

Řecko naopak obvinilo svého souseda. Stojí si za tím, že Turecko uprchlíky využívá jako polickou páku na Evropskou Unii a rozhodlo se proto posílit hlídání svých hranic. Množství migrantů, kteří proudí do Řecka, se za poslední dva roky snížilo, zatímco čísla nových uprchlíků v Turecku se neustále zvyšují.