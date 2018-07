Turecko po dvou letech odvolává výjimečný stav, chce však bojovat s teroristy

Dvouletý výjimečný stav v Turecku je u konce. Období, které tamní vláda vyhlásila po neúspěšném pokusu o převrat v roce 2016, přičemž jej vždy po uplynutí tří měsíců prodlužovala, si vyžádalo desítky tisíc zatčených lidí. Ještě více pak bylo těch, kteří přišli o práci. Vláda zároveň předložila parlamentu návrh na nový, protiteroristický zákon.

Červencový puč v Turecku v roce 2016 zorganizovala část armády, a to v reakci na stále větší upevňování moci prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Organizátoři převratu navíc ve výsledném prohlášení uvedli, že požadují zavedení mírové rady, jež zajistí bezpečnost obyvatel bez ohledu na jejich rasu či náboženské vyznání.

Tvrdý zásah, kterým tehdy Erdoganovy jednotky pokus povstalců potlačily, si vyžádal celkem 290 mrtvých a více než 1400 zraněných. Hotovo bylo během pouhých několika hodin, a to i proto, že na stranu vlády se postavil po prezidentově výzvě také samotný lid.



Od té doby v zemi panoval výjimečný stav, který vláda prodlužovala každé tři měsíce až dodnes. Tento týden vyprší poslední období, její zástupci totiž další prodlužování již neplánují. Během dvou let přišlo kvůli politickým čistkám o práci přes 160 tisíc lidí – mimo jiné vojáci, policisté, učitelé, novináři či soudci. Zhruba 50 tisíc lidí pak režim uvěznil.

Rozhodnutí padlo jen několik týdnů poté, co Erdogan znovu zvítězil v prezidentských volbách. Ukončením výjimečného stavu prezident částečně "naváže" na předvolební sliby opozičních kandidátů – ti totiž tvrdili, že v případě vítězství bude jeho zrušení jednou z prvních věcí, které udělají.



V reakci na údajné dlouhodobé snahy Fethullaha Güllena, jenž žije v USA a jenž je hlavou hnutí, které prý chce Erdganovu vládu svrhnout, nicméně v Turecku zřejmě vejde v platnost nový protiteroristický zákon. Vláda jej parlamentu podle tureckých Hürriyet Daily News předložila v pondělí a chce s jeho pomocí účinněji bojovat proti organizovanému zločinu.

Součástí zmíněného zákona má být, jak píše Hürriyet Daily News, možnost zadržení podezřelých až po dobu čtyř dní, a to i bez vznesení konkrétního obvinění. Jestliže bude případ "obzvlášť vážný" či pokud bude složité obstarat potřebné důkazy, může být ona doba prodloužena až na dvanáct dní.



Mimo to budou mít úřady možnost zakázat lidem vstoupit, nebo naopak opustit určitou oblast až po dobu 15 dní, když dojde ke zhoršení veřejného pořádku, popřípadě se bude jednat o náznak "odklonu" od běžného každodenního života. Guvernéři pak budou mít rovněž privilegium zakázat přepravu i nošení zbraní a munice, a to i v případech, kdy na ně daná osoba vlastní licenci.