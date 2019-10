Ankara, která syrské Kurdy pokládá za spojence v Turecku zakázané a za teroristickou organizaci pokládané Strany kurdských pracujících (PKK), už několik dní hrozila brzkým zahájením operace.

K vojenské invazi se rozhodla po nedělním oznámení Bílého domu, že USA stáhnou své vojáky z míst, kde by se mohli dostat do střetu s Turky. Kurdové to chápou jako zradu spojence a pohrozili, že nebudou mít kapacitu ke střežení tisíců zajatců z IS, protože budou potřebovat své lidi na boj proti Turkům. Právě koalice Syrských demokratických sil (SDF), jejichž jádro tvoří kurdské milice YPG, výrazně přispěla k porážce Islámského státu.

Erdogan dlouhodobě upozorňuje, že pro Turecko zůstává hlavním cílem vytvoření "mírového koridoru" pro návrat uprchlíků na sever Sýrie. Podle něj by se tato zóna měla rozprostírat přibližně do hloubi třiceti kilometrů syrského území a měla být zbavena kurdských milicí. Turecký prezident již dříve pohrozil, že pokud bude EU i další velmoci s vybudováním bezpečností zóny otálet, pustí běžence do Evropy. Podle tisku přitom do Turecka v posledních letech přišla na 3,6 milionu Syřanů.

Kurdové dnes vyhlásili v severní Sýrii třídenní všeobecnou mobilizaci a požádaly občany, aby vzdorovali hrozícímu tureckému vpádu. "Vyzýváme náš národ, všechny etnické skupiny, aby se v této historicky citlivé době všichni přesunuli do oblastí blízkých hranici s Tureckem a zapojili se do akcí odporu," stojí ve výzvě kurdské administrativy. Kurdové v ní také vyzývají svět k odpovědnosti, protože občany severní Sýrie může "stihnout humanitární katastrofa".

Syrské ministerstvo zahraničí dnes oznámilo, že se Sýrie bude snažit všemi legitimními prostředky zmařit turecký útok. Akci již dříve odsoudili spojenci Damašku Rusko a Írán. Ke znepokojení o budoucí osud Kurdů přispěl dnešní útok teroristického Islámského státu (IS) na kurdské pozice v severosyrské Rakce.