Turecko zaútočilo v Sýrii na pozice Kurdů. Znepokojilo USA i Rusko

Turecká armáda v regionu Afrín u svých jižních hranic spustila letecké i pozemní operace proti syrských Kurdům. Jejich milice (YPG) jsou však významným spojencem Spojených států i Ruska v boji proti Islámskému státu (IS) v Sýrii. Jde o otevření nové fronty v šest let trvající syrské válce.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se nechal slyšet, že „oblast vyčistí od teroristů“. Operace je podle něj vedena „s respektem k syrské teritoriální integritě“. Turecký ministr zahraničí Mevlut Cavusoglu uvedl, že syrskou vládu a další aktéry o útoku předem varoval.

Syrská vláda akci označila za „brutální a agresivní útok“, který narušuje suverenitu země.

Rusko své vojáky z Afrinu stáhlo s tím, že je tureckým útokem znepokojeno, ale zasahovat nebude.

Pentagon prohlásil, že hlavní je boj proti IS. "Naléháme na všechny strany, aby se vyhnuli eskalaci a zaměřili se na důležitější úkol, kterým je porážka IS," uvedl. Americký ministr zahraničí Rex Tillerson telefonicky hovořil se svými ruskými a tureckými kolegy, detaily rozhovoru ale nejsou veřejné.

Operace „Olivová větev“ začala v sobotu ve 12 hodin místního času. Cílem útoku byly pozice kurdských milic YPG. Turecko oblast obstřelovalo již od čtvrtka. Při ofenzivě zasáhlo na 108 cílů. Zemřelo zatím šest civilistů a tři vojáci. Dalších 13 civilistů byl zraněno. Lidské i materiální ztráty ale nejsou sečteny, jelikož Turci ve své frontě pokračují.

Kurdové nemají jinou možnost, než se bránit, uvedla mluvčí YPG s tím, že z města Afrín a z okolních vesnic museli uprchnout stovky lidí.

„YPG i přítomní civilisté budou Afrín bránit do poslední chvíle,“ zdůraznila.

Arabsko-kurdská koalice SDF podporovaná USA uvedla, že operace může „vdechnout nový život Islámskému státu“, který už v Sýrii přišel o drtivou většinu území a spěje k porážce.

Turecko je přesvědčeno, že YPG je napojeno na Kurdskou stranu pracujících (PKK), kterou považuje za hrozbu. YPG jako úhlavní nepřítel IS ovládá pás území podél turecké hranice v Sýrii. Turecko je znepokojeno tím, že YPG mají podporu Spojených států.

Turecko se obává, že Kurdové enklávy Manbij a Afrín propojí s dalším územím, ze kterého vyhnali IS a vytvoří na severu Sýrii svou autonomní zónu.

Není to ale poprvé, co Turci na Kurdy v Sýrii zaútočili. V roce 2016 při ofenzice nazvané Euphrate Shield proti IS obstřelovali i pozice YPG.

