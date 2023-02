VIDEO: Čeští hasiči zahájili průzkum zemětřesením zasaženého města Adiyaman

ČTK

Část týmu českých hasičů zahájila průzkum zemětřesením zasaženého města Adiyaman v Turecku. Ostatní čekají na příjezd techniky a materiálu, které do poničeného města míří na kamionech. Hasičský záchranný sbor to v poledne oznámil na twitteru. Do Turecka a Sýrie míří pomoc z celého světa. Do pátracích a záchranných operací bylo vysláno 2660 pracovníků z 65 zemí. Počet obětí ničivého pondělního zemětřesení v Turecku a Sýrii přesáhl 5000.

Hasiči čekají na příjezd techniky, 7. února 2023, Adana. Hasičský záchranný sbor ČR je první zahraniční USAR tým, který dorazil na místo určení | Foto: ČTK