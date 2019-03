Turecký ministr vnitra naštval Němce slovy o zatýkání turistů

Horší začátek největšího evropského veletrhu cestovního ruchu, berlínského ITB, by pro Turecko nevymyslel ani ten nejhorší nepřítel. Ankara si sice včera, v den zahájení veletrhu, vysloužila palcové titulky, a to i v nejčtenějším německém deníku Bild. Ale v úplně jiné souvislosti, než by si to hoteliéři v Bodrumu nebo Antalyi přáli.

Turecký ministr vnitra Süleyman Soylu | Foto: ČTK/ABACA/AA/ABACA

Turecký ministr vnitra Süleyman Soylu totiž v projevu před činiteli vládnoucí Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) prohlásil, že německým občanům, kteří dávají veřejně najevo podporu Kurdům nebo odpůrcům prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, se může po příjezdu stát, že budou okamžitě zatčeni. ZATČENÍ „V Evropě nebo v Německu existují lidé, kteří se zúčastňují shromáždění teroristické organizace a potom přiletí odpočívat do Bodrumu, Antalye nebo Mugly," řekl podle Bildu i dalších médií ministr. „Na tyto lidi jsme se připravili. Může se jim lehce stát, že budou zatčeni přímo na letišti," uvedl ministr. Za „teroristické" označuje dnešní turecká vláda ale fakticky všechny prokurdské skupiny včetně těch, které s podporou západních zemí a USA bojují proti zbytkům bojovníků Islámského státu v Sýrii. Ještě nejasnější jsou pak případy dnes už stovek tisíc Turků, kteří měli být napojeni na vojenské pučisty z roku 2016 nebo na islámského duchovního Fethullaha Gülena, jehož Ankara z přípravy puče obviňuje. Proti hrozbě ze strany Turecka se tvrdě ohradili vládní i opoziční němečtí politici. Místopředseda poslaneckého klubu Křesťanskodemokratické unie v Bundestagu Thorsten Frei řekl deníku Stuttgarter Zeitung, že takové vystupování tureckých představitelů je neakceptovatelné. „Je nepřijatelné, aby Turecko i s využitím agentů svých tajných služeb špehovalo německé občany a snažilo se je omezovat v jejich občanských právech," uvedl politik strany kancléřky Angely Merkelové. Jeden z lídrů Zelených Cem Özdemir, sám turecké národnosti, prohlásil, že na tomto přístupu je vidět „selhání politiky Angely Merkelové". Ta se dosud snažila udržet vztahy s tureckým prezidentem Erdoganem na přijatelné úrovni. NEJEN KURDOVÉ V Německu žije několik milionů lidí původem z Turecka. Mezi nimi je i mnoho tureckých Kurdů, kteří dávají podporu svých krajanů velmi často najevo na různých demonstracích i dalších akcích. Podobně ale proti Erdoganovu stále diktátorštějšímu režimu vystupuje veřejně i část německých Turků. Tisíce odpůrců vlády v Ankaře pak požádaly v posledních letech v Německu o azyl a mnozí ho dostali. Včetně mnoha vojáků.

Výroky o možném zatýkání německých občanů, kteří přijedou do Turecka za turistikou, podřezává Ankara větev sama sobě. Němci byli loni se 4,5 milionu turistů druhou nejpočetnější skupinou návštěvníků země a Turecku přinesli velkou část z miliard dolarů příjmů z turistického ruchu.

Autor: Luboš Palata