Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch minulý týden uvedl, že by čeští turisté mohli v letní sezóně do vybraných zemí s nízkým rizikem nákazy koronavirem. Česko podle něj nyní vede jednání s Chorvatskem a Slovenskem. Rakouský kancléř Sebastian Kurz v úterý oznámil, že jeho vláda vyjednává o otevření hranic pro turisty s Německem a Českem. Obě země jsou totiž podle Kurze stejně úspěšné v boji s koronavirem jako Rakousko.

Šéfa evropské pobočky WHO Kluge dnes prohlásil, že nyní je příliš brzy na to, aby bylo možné říci, co léto přinese. Jakékoli uvolňování opatření na hranicích by ale mělo být postupné.

Země, které se rozhodnout otevřít turistům ze sousedních států, by podle Klugeho měly splnit řadu přísných kritérií. Měly by mít důkazy, že epidemie je pod kontrolou, měly by mít volnou kapacitu v nemocnicích či velmi dobře informovat občany. Důležité je také to, aby takové země byly schopné vypořádat se s případy nákazy u lidí přijíždějících z ciziny. "Skutečně tu není místo pro přílišné sebeuspokojení," zdůraznil představitel WHO.

Přílišné uspokojení z dosažených pokroků je podle Klugeho už nyní "naším nejhorším nepřítelem". "Nesmíme sami sobě dovolit, abychom věřili, že jsme v bezpečí," zdůraznil. Jakékoli zmírnění opatření přijatých v boji s koronavirem je podle něj nutné dobře promyslet. Už nyní je totiž podle šéfa evropské pobočky WHO jasné, že Evropu čeká druhá vlna epidemie. Důležité ale je, aby se státy v období mezi vlnami připravovaly "na nejhorší scénáře".

Lepšící se situace ve Španělsku

Kluge zdůraznil, že téměř 50 procent všech případů onemocnění covid-19 připadá na evropský region, do kterého WHO počítá i Turecko, Rusko a středoasijské státy. Podle něj se situace sice začíná zlepšovat ve Španělsku, alarmující je ale nárůst počtu případů ve východní části regionu: v Rusku, Turecku, na Ukrajině, v Uzbekistánu či Bělorusku.

Až polovina všech lidí v Evropě, jejichž úmrtí je spojované s koronavirem, zemřelo podle šéfa pobočky WHO v domech s pečovatelskou službou či v domovech důchodců. "To je nepředstavitelná lidská tragédie," řekl. Zároveň zdůraznil, že mnoho klientů těchto sociálních zařízení má velkou šanci na uzdravení z covid-19, pokud dostanou dobrou péči. "Naší povinností je nenechat nikoho na holičkách," řekl.

"Napříč evropských regionem ale byla dlouhodobá péče notoricky zanedbávána," zdůraznil Kluge. Do budoucna by se podle něj země měly soustředit na investice do těchto zařízení, jejichž zaměstnanci jsou nyní přepracovaní a finančně podhodnocení.