„Láme mi srdce, že poté, co děti měly pocit, že jsou konečně zachráněny, byly umístěny do dalšího domu hrůzy,“ citovala stanice CNN Zektsera. „Moji klienti uvedli, že zneužívání, ke kterému v tomto pěstounském domě došlo, bylo v některých ohledech horší než to, jemuž čelili celý předchozí život,“ dodal.

Ve stížnostech se uvádí, že agentura ChildNet Youth and Family Services zanedbala péči o děti. Také údajně věděla, že pěstouni jsou nezpůsobilí a v minulosti fyzicky i citově týrali a zanedbávali děti, které jim byly svěřeny do péče. Tyto informace měla agentura ignorovat. Podle jedné z žalob služba pro pěstounskou péči také postupovala v rozporu s radami některých svých zaměstnanců.

Bili je a nutili jíst zvratky

Kruté zacházení je popsáno v obou žalobách. Podle spisu manželé a jejich dospělá dcera šest svěřených dětí Turpinových mlátili sandály do obličeje, tahali je za vlasy nebo bili páskem. Dále je nutili jíst nadměrné množství jídla i vlastní zvratky. Pěstouni jim říkali, že jsou bezcenní a měli by spáchat sebevraždu, dokonce navrhovali i způsoby zabití.

„Nejsem ochotná zacházet do podrobností o tom, co se mi v tom domě stalo. Byla jsem velmi traumatizovaná,“ řekla v rozhovoru pro časopis People jedna ze sester, Jordan Turpinová. „Bylo opravdu těžké pochopit první situaci s rodiči. A pak jít do další, to bylo skutečně obtížné. Člověk má spoustu otázek a prostě nedostane odpovědi,“ dodala.

Podle Zektsera se děti pokoušely mluvit o tom, co se v rodině děje, ale mnohokrát byly umlčeny a zaměstnanci agentury pro pěstounskou péči jim nechtěli naslouchat. „ChildNet to věděl. Již z předchozích zpráv od jiných pěstounských rodin, pak i od samotných statečných sourozenců Turpinových, a nic neudělal,“ řekl.

Advokát dodal, že sociální pracovnice sice chodily na návštěvy do pěstounské rodiny, ale často nesměly dovnitř domu a s dětmi se setkávaly na venkovní verandě, kde manželé rozhovory nahrávali.

Pochybili úředníci?

Ředitel pro rozvoj a komunikaci ChildNet Brett Lewis v úterním prohlášení uvedl, že agentura není oprávněna zveřejňovat fakta ani diskutovat o tvrzeních uvedených ve stížnosti. „Ve vhodnou dobu poskytneme informace soudu. Naše agentura již více než padesát let slouží nejzranitelnějším a traumatizovaným mladým lidem v Kalifornii. Máme dobré výsledky v poskytování vynikající péče a nadále prokazujeme svůj závazek vůči těmto dětem,“ napsal.

Oddělení sociálních služeb okresu Riverside minulý týden sdělilo CNN, že jakmile úřad obdrží žalobu, důkladně ji přezkoumá. Okres však nekomentoval probíhající právní záležitosti ani konkrétní případy mladistvých kvůli zákonům o důvěrnosti informací.

„Každý případ, kdy je ublíženo dítěti, je srdcervoucí. Nadále kriticky vyhodnocujeme naše postupy a jsme odhodláni pochopit a řešit hlavní příčinu. To zahrnuje rozšíření dostupnosti kvalitních a bezpečných domovů pro všechny děti v pěstounské péči,“ uvedl úřad.

Nepředstavitelné trauma

„Psychické poškození dětí, které si prošly druhým případem zneužívání, přesahuje všechno, co si většina jednotlivců dokáže představit,“ sdělil televizi HLN zástupce tří nezletilých dětí a jednoho dospělého Roger Booth.

Ten doufá, že případ vrhne světlo na problém v systému pěstounské péče. „Nemohla jsem spát. Pokaždé, když jsem zavřela oči, zdálo se mi, jak jsem v pěstounském domě. Často jsem skončila na pohotovosti. Byla jsem opravdu velmi zlomená,“ vyprávěla Jordan pro magazín People.

Všichni tři členové pěstounské rodiny byli v březnu 2021 zatčeni a obviněni z několikanásobného zneužívání dětí. Vinu však popřeli.

Biologičtí rodiče David a Louise Turpinovi byli v roce 2019 odsouzeni k doživotnímu vězení, poté, co přiznali vinu na mučení svých třinácti dětí ve věku od dvou do devětadvaceti let.