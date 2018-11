Tusk na setkání G20: Evropa prodlouží sankce vůči Rusku

„Evropa je jednotná v podpoře suverenity a teritoriální integrity Ukrajiny. Právě proto jsem si jistý, že Evropská unie v prosinci prodlouží o další rok sankce vůči Rusku,“ řekl Tusk novinářům na okraji setkání lídrů 20 nejsilnějších světových ekonomik.

Šéf Evropské rady zároveň podotkl, že ruské použití síly vůči lodím ukrajinského námořnictva během incidentu, který se odehrál minulý víkend v Kerčském průlivu mezi Ruskem a okupovaným Krymem, bylo „naprosto neakceptovatelné“.

K prodloužení protiruských opatření by mělo dojít na summitu lídrů členských zemí Evropské unie, který se uskuteční v termínu od 13. do 14. prosince. Sankce se týkají zejména obchodu s vojenským materiálem, energetického průmyslu a bankovního sektoru.

Europe is united in our support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. This is why I am sure that the EU will roll over the sanctions against Russia in December.