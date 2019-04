Tusk, který volbu krátce komentoval už v neděli na twitteru, v dopise ocenil Čaputovou za jednoznačnou podporu evropské a euroatlantické cesty Slovenska. "Velmi mě těší, že mohu v srdci Evropy vidět tak silnou volbu pro slušnost v politice, vládu práva a toleranci," napsal šéf Evropské rady a někdejší polský premiér.

Congratulations to Zuzana #Čaputová on her election as President of Slovakia. A strong vote, at the heart of Europe, for decency in politics, rule of law and tolerance.