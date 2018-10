Tusk usiluje o dohodu s Velkou Británií. Je připraven svolat mimořádný summit EU

„Jsem připraven svolat Evropskou radu, jakmile šéf vyjednávacího týmu Evropské unie Michel Barnier oznámí, že dosáhl zásadního pokroku,“ prohlásil Tusk na středečním setkání europoslanců. „Jednání o brexitu stále pokračují a cílem je dosáhnout dohody,“ uvedl a dodal, že nikdo nestojí o selhání diskusí.

Předseda rady zároveň zopakoval, že pokud Londýn požádá o prodloužení pobrexitového přechodného období, evropští lídři ho s největší pravděpodobností podpoří. „Velká Británie dala jasně najevo, že pro nalezení ideálního řešení potřebuje více času,“ uvedl Tusk. „Proto není jiná možnost, než pokračovat v jednáních. Evropští lídři vyjádřili Michelu Barnierovi plnou důvěru.“

Překážkou v dosažení dohody však nejsou pouze neshody mezi ostrovní zemí a Evropskou unií, ale i rozdílné názory napříč britským politickým spektrem i samotnou Konzervativní stranou premiérky Theresy Mayové. Někteří konzervativní zákonodárci podle agentury Reuters navrhují novou volbu předsedy strany.

My report to the European Parliament this morning on the October #EUCO : https://t.co/NGBqnR4EHv pic.twitter.com/IAEStngJbW

Kritikům se nelíbí zejména úvahy o prodloužení přechodného období, během kterého by Velká Británie zůstala začleněna do evropských obchodních struktur, ale ztratila možnost podílet se na unijním rozhodování.

Do samotného brexitu, který se uskuteční 29. března příštího roku, zbývá jen pět měsíců. Vyjednávání o konkrétní podobě brexitu dosud z velké části blokují neshody ohledně hranice mezi Irskem a Severním Irskem.

The Brexit talks are not about my interests. They are about the national interest – and the interests of the whole of our United Kingdom. pic.twitter.com/V7wkOiyu47