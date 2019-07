Egyptské ministerstvo památek vyzvalo minulý měsíc londýnskou aukční síň Christie's a organizaci UNESCO, aby prodej sošky zastavily a umožnily egyptským zástupcům zkontrolovat dokumenty, které mají dokládat její původ. Podle egyptské strany totiž mohla být tři tisíce let stará křemenná busta ukradena. Zástupci egyptského velvyslanectví v Londýně vyzvali oficiálně britské ministerstvo zahraničí, aby sochu vrátilo. Informuje o tom CNN.

"Tak ještě jednou: my nebudeme lhostejní a nedovolíme nikomu prodat jakýkoli egyptský artefakt," uvedlo v červnu egyptské ministerstvo památek.

Poté, co se aukční síň Christie's rozhodla i přes tyto protesty pokračovat v aukci, vyslovila egyptská ambasáda nad jejím verdiktem "politování".

Nevšední zobrazení nevšedního panovníka

Podle Christie's je socha "nevšední prezentací mladého krále Tutanchamona".

Ten se stal faraonem už jako devítiletý, období jeho vlády trvalo ale pouhých deset let, pravděpodobně od roku 1333 do roku 1323 před naším letopočtem. Slavným se stal až díky nálezu své hrobky v Údolí králů v Luxoru, která byla objevena v roce 1922 prakticky nepoškozená a s unikátní kompletní pohřební výbavou, zahrnující tisíce působivých památek a artefaktů.

Podle aukční síně se po dražené bustě nikdy nepátralo a egyptské úřady o ni nikdy předtím neprojevily obavy, přestože už byla opakovaně vystavována a dobře se o ní vědělo. V současnosti Christie's vydala prohlášení, v němž se snaží uklidnit obavy z toho, že sošku získal nový vlastník.

"Byť není možné z povahy věci sledovat cestu velmi starých předmětů po celá tisíciletí, je nepochybné, že Christie's věnovala ověření původu a legálnosti tohoto předmětu náležitou pozornost," uvedla aukční síň. Už dříve sdělila CNN, že by nikdy neprodala nic, u čeho by nebylo vyjasněna otázka vlastnictví a moderního původu.

"Černý den pro archeologii"

Podle tiskové zprávy o proběhlé aukci získala aukční síň bustu v roce 1985 od mnichovského obchodníka se starožitnými předměty Heinze Herzera, předtím ji měli vlastnit Joseph Messina a kníže Wilhelm z Thurn-Taxisu (Thurn-Taxisovo vlastnictví však zpochybnila jeho neteř, podle níž její strýc nikdy žádnou uměleckou sbírku nevlastnil).

"Je to černý den pro archeologii, protože Tutanchamon je králem králů. Celý svět musí být pobouřen, protože zde chybí jakákoli morálka," uvedl pro CNN k současné aukci Zahi Hawass, bývalý egyptský ministr památek. Podle něj se soška dostala z Egypta nelegálně. "Patří do muzea, ne do tmy pokoje nějakého boháče," dodal.

Spor kolem jedenáctipalcové (28,5 centimetru vysoké) busty je zatím posledním pokusem v pokračující aktivitě egyptské vlády, která se snaží zabránit prodeji odcizených uměleckých památek a v případě jejich vyvezení za hranice je chce získat zpět pro Egypt.

V lednu se tak podařilo vrátit kus psací tabulky, ukradený v roce 1988 z luxorského Muzea pod širým nebem, jak bývá nazývána část chrámového komplexu v Karnaku, nacházející se v severozápadním rohu Hlavního chrámového okrsku a zahrnující rekonstruované stavby původního komplexu. Tabulka se našla poté, co ji egyptské ministerstvo památek objevilo mezi artefakty určenými pro londýnskou dražbu (ministerstvo dlouhodobě monitoruje seznamy předmětů prodávaných na mezinárodních dražbách). Po prokázání původu byla tabulka vrácena zpět do Egypta.