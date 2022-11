„Naše země, naše kultura jsou nejcennějším majetkem našich lidí. Abychom je ochránili před poškozením bez ohledu na to, co se stane ve fyzickém světě, přesuneme je do cloudu,“ uvedl ministr. „Kousek po kousku zachováme naši zemi, přineseme útěchu našim lidem a připomeneme našim dětem a vnoučatům to, čím byly naše domovy. Možná se to stane celému světu, který se brzy připojí k Tuvalu,“ varoval ministr.