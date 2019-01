Částka podle webu CNN představuje více než pětadevadesátiprocentní slevu v porovnání s jejich běžnými cenami. Za normálních okolností totiž vyjde zpáteční letenka první třídou z vietnamského města Danang do New Yorku na přibližně 16 tisíc dolarů (téměř 360 tisíc korun). Během úterý si ji však díky blíže nespecifikované chybě mohli pozorní cestující zakoupit o poznání levněji.

Vzápětí se prostřednictvím blogů a sociálních sítí o této nabídce dozvěděl celý internetový svět. A jak ukázalo o chvíli později, podobných nabídek bylo hned několik.

Cestovní portál One Mile at a time poodhalil, že cestující si mohli též zakoupit výhodné letenky první třídou na trasách z Hanoje do Vancouveru či z USA do Austrálie a Nového Zélandu. V inkriminovaný moment se jejich cena pochovala na hranici jednoho, respektive jednoho a půl tisíce amerických dolarů (cca 23 tisíc, respektive 35,5 tisíce korun).

Na této chybě by nebylo zas až tak nic výjimečného, pokud by se vedení aerolinek nerozhodlo, že všechny zakoupené letenky bude za daných okolností plně akceptovat.

Jak připomíná web Thepointsguy.com, letečtí dopravci tak na základě právních předpisů činit nemusí, a zpravidla se tohoto postupu i drží. V Cathay Pacific se ovšem zachovali v rozporu se zaběhlou praxí a vlastní chybu, leč opravdu drahou, nakonec proměnily ve skvělý marketingový tah.

Během středy na svém twitterovém účtu popřály šťastný nový rok 2019 a pogratulovaly všem, kteří si tohoto nedopatření povšimli včas. Zároveň tyto šťastlivce ubezpečily, že velmi rádi přivítají na palubě svých letadlem, a doufají, že díky této chybě učinily rok 2019 v jejich případě speciálním. Na závěr příspěvku dodaly hashtag, že sliby se mají plnit a že se z této lekce poučily.

Happy 2019 all, and to those who bought our good - VERY good surprise ‘special’ on New Year’s Day, yes - we made a mistake but we look forward to welcoming you on board with your ticket issued. Hope this will make your 2019 ‘special’ too!

.#promisemadepromisekept #lessonlearnt