Hlavní překážkou spořádaného brexitu zůstává otázka hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Všechny strany chtějí nechat hranice otevřené jako doposud. Británii se ale nelíbí, že by kvůli tomu byla nucena zůstat v celní unii s EU. Nemohla by totiž podepisovat obchodní dohody s jinými státy.To slovo se už stalo mezinárodním pojmem. „Backstop“ čili irská pojistka vyjednaná premiérkou Mayovou a představiteli Evropské unie, která má zajistit volný trh mezi Irskem a britským Severním Irskem. Má jít pouze o přechodnou pojistku do doby, než se dohodne jiná alternativa.

Britští poslanci se ale bojí, že v tomto přechodném období Británie uvízne. Sama z něj vycouvat nesmí, pokud jí to EU nedovolí. Unie ale ze svého požadavku nehodlá ustoupit. Irský premiér Leo Varadkar nevěří, že k „irské“ pojistce“ existuje nějaká alternativa, takže z jeho pohledu není o čem jednat.

Hranice prý nebude

To, že mezi Irskem a Severním Irskem nevznikne nová hranice, slibuje ale i jeden ze zastánců tvrdého brexitu, konzervativní poslanec Jacob Rees-Mogg. „Lidé budou moci nadále cestovat přes hranici díky dohodě z roku 1923, a určitě nedojde k obnovení tvrdých hranic. To nechtějí ani Británie, ani Irsko.“

Jednou z možností je prý technologické řešení, kdy by se pomocí kamer a jiných snímacích zařízení automaticky rozeznávaly poznávací značky a odečítaly se případné tarify za nahlášené zboží a poplatky za přejezd. Otázkou však zůstává, nakolik je tato varianta uskutečnitelná a jak rychle by se dala zavést.

Ohrožení dohody

Tvrdých hranic se bojí obyvatelé na obou stranách irsko-irské hranice. Pro mnohé je to krok zpět od míru dohodnutého v roce 1998 Velkopáteční dohodou. Ta ukončila třicetiletý konflikt v Severním Irsku, při němž zahynulo přes tisíc lidí, velká část z nich při teroristických útocích.

„Samozřejmě by to mělo ekonomické dopady, ale nejvíce se lidé bojí o mír,“ vysvětluje Anne Delaney, studentka Trinity College v Dublinu. „Když se na hranicích najednou znova objeví strážní věže, ploty a vojáci, vyprovokovalo by to extrémisty na obou stranách. A je možné, že by se sever Irska vrátil zpět do temných časů.“ O vyostřování situace svědčí i výbuch auta 19. ledna 2019 ve městě Londonderry v Severním Irsku, ke kterému se přihlásila Irská republikánská armáda. Jedná se ale spíše o odštěpenecké hnutí Nová IRA, které nesouhlasí s Velkopáteční dohodou.

„Myslím, že je čas na tvrdé hranice,“ tvrdí ale třicetiletý Robert Hill, žijící v Coleraine u Londonderry. „Možná by se takové věci neděly. Tak jako tak Ulster zůstane britským a my se nikdy nevzdáme,“ dodává Robert Hill. Podobně jako on uvažuje i velká část probritských loajalistů v Severním Irsku.

Adam Snellgrove, zpravodaj ve Velké Británii