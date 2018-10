Násilí a krize v Nikaragui. Vytrváme, všechny nás zabít nemůžou, říká aktivistka

Celkem 22 uměleckých děl mohou vidět Pražané ode dneška až do neděle 14. října v rámci jedinečného Signal Festivalu. Pořadatelé letos chtějí odlehčit přetíženému centru, hra světel proto poprvé zavítá i do osmé městské části do Karlína. Podívejte se, jak vypadaly některé instalace při zkoušce.