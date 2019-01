Až osm let za mřížemi může pobýt muž, který byl zadržen poté, co při požáru v únikové místnosti v severopolském Koszalinu zemřelo pět patnáctiletých dívek. Policisté ho v neděli obvinili z toho, že „vědomě přispěl ke vzniku nebezpečí, že propukne požár“ a tak „neúmyslně přispěl k smrti pěti lidí“. Informovala o tom televize TVN 24 s odvoláním na místní prokuraturu.

Při únikové hře v Polsku přišlo o život pět dívek | Foto: ČTK/AP

Zadržený a obviněný muž fakticky připravoval únikové místnosti. Podle mluvčího prokuratury ale nebral na vědomí, že místnosti nejsou správně vytápěny a postrádají nouzové východy.

Podle polské televize TVN 24 je zadrženým Milosz S., vnuk majitelky areálu. Jeho obhájci stanici sdělili, že jejich klient obvinění odmítl. Údajně je ale tak zoufalý z toho, co se stalo, že nebyl schopen podat další vysvětlení. Pouze do protokolu vyjádřil soustrast pozůstalým a zdůraznil, že nesmírně lituje toho, co se stalo.

Pětice patnáctiletých dívek chtěla v pátek únikovou hrou oslavit narozeniny jedné z nich, v areálu však vypukl požár. Dívky sice nepřišly do přímého kontaktu s ohněm, s největší pravděpodobností však zemřely v důsledku nadýchání se všudypřítomného kouře. Když hasiči dorazili na místo tragédie, bylo všech pět děvčat již po smrti.

Bezprostřední příčinou požáru byla podle prokuratury netěsná nádoba s plynem. Znalci ale mají konečný názor vyjádřit až za několik dní, informovala polská televize TVN 24. „Je to obrovská tragédie, které se dalo předejít,“ řekl stanici jeden z obyvatel severopolského Koszalinu.

Uzavření podniků s únikovými hrami

V Polsku se nachází více než 1100 areálů provozujících únikové hry. Po páteční tragédii bylo zkontrolováno asi 180 z nich, přičemž třináct již polské úřady uzavřely. Premiér Mateusz Morawiecki již dříve oznámil, že uzavřeny budou všechny podniky s únikovými hrami, které nesplní bezpečnostní předpisy.