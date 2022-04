Elon Musk kupuje sociální síť Twitter. Zaplatí za ni 44 miliard dolarů

Jeho cílem je, aby Twitter naplnil svůj „mimořádný potenciál“, a ani ho údajně příliš nezajímá, jak na něm vydělat peníze. Také slibuje, že omezí cenzuru na této platformě. Nad tím, co to bude znamenat pro digitální svět, visí otazník.

Více svobody projevu

Po Muskově prohlášení o snížení moderování a větší svobodě projevu na Twitteru se někteří jeho uživatelé zaradovali, jiní se naopak začali obávat. Skupiny na ochranu lidských práv si myslí, že nedostatečné moderování obsahu by mohlo vést k nárůstu nenávistných projevů.

Amnesty International na Twitteru uvedla: „Jsme znepokojeni jakýmikoli kroky, které by Twitter mohl podniknout k oslabení prosazování zásad a mechanismů určených k ochraně uživatelů.“ V pokračování příspěvku pak píše: „Poslední, co potřebujeme, je Twitter, který záměrně zavírá oči před násilnými a urážlivými projevy vůči uživatelům, zejména těm, kteří jsou nejvíce postiženi, včetně žen, nebinárních osob a dalších.“

"We are concerned with any steps that Twitter might take to erode enforcement of the policies and mechanisms designed to protect users. — Amnesty International USA (@amnestyusa) April 25, 2022

Twitter na žádost BBC o komentář k uvedeným obavám bezprostředně nereagoval.

Regulační orgány po celém světě se snaží, aby sociální sítě potlačily a přinutily je převzít větší odpovědnost za obsah, který přenášejí. Udělují vysoké pokuty za nedodržování pravidel mimo jiné za materiály, jež podněcují k násilí, jsou urážlivé nebo se klasifikují jako nenávistné projevy.

Návrat Donalda Trumpa

Mnoho uživatelů Twitteru se také ptá, zda to znamená, že účty, kterým společnost pozastavila činnost, budou moci být vráceny zpět. Nejznámější osobou, která byla suspendována, je Donald Trump. Jeho účet byl loni trvale zrušen v důsledku lednových nepokojů v budově Kapitolu ve Washingtonu.

Jenže i v případě, že bude zákaz jeho účtu zrušen, Trump tvrdí, že se na Twitter neplánuje vrátit a místo toho bude nadále používat svou vlastní platformu Truth Social. „Na Twitter se nechystám, zůstanu na Truth,“ řekl bývalý americký prezident televizi Fox News. Muskovi, kterého označil za „dobrého člověka“, věří, že platformu „vylepší“.

NEW: Trump just told Fox that he would not re-join Twitter even if Elon Musk unbanned him and he would stay on his Truth Social platform. — No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) April 25, 2022

Ming-či Kuo, technologický analytik společnosti TF International Securities zabývající se správou investic, řekl BBC, že Trump se může rozhodnout k platformě vrátit, pokud bude kandidovat v prezidentských volbách v USA v roce 2024. „Twitter je pro něj lepší volbou, pokud bude ochoten obnovit svůj účet,“ sdělil Kuo. „Není snadné vybudovat před příštími prezidentskými volbami platformu s větším vlivem než Twitter,“ dodal.

Zástupci Trumpa na žádost BBC o komentář bezprostředně nereagovali.

Fluktuace uživatelů

Musk doufá, že i jeho nejostřejší kritici zůstanou na platformě, „protože to je svoboda projevu“. Někteří však pohrozili, že Twitter opustí, zatímco jiní již odešli.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means — Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022

Britská herečka Jameela Jamilová, která je známá především díky své roli v televizním seriálu Dobré místo, očekává, že se platforma „stane ještě bezprávnějším, nenávistným, xenofobním, bigotním a misogynním prostorem“. „Chtěla bych, aby to byl můj… poslední tweet,“ sdělila prostřednictvím sociální sítě Jamilová svému milionu sledujících.

Ah he got twitter. I would like this to be my what lies here as my last tweet. Just really *any* excuse to show pics of Barold. I fear this free speech bid is going to help this hell platform reach its final form of totally lawless hate, bigotry, and misogyny. Best of luck. ❤️ pic.twitter.com/fBDOuEYI3e — Jameela Jamil ? (@jameelajamil) April 25, 2022

Caroline Orrová Buenová, postdoktorandka na Marylandské univerzitě, mezitím uvedla, že prozatím zůstane na platformě, kde má více než 450 tisíc sledujících. Buenová napsala, že „nemáme představu, jak to bude vypadat pod vedením Elona Muska“. „Co víme, je, že pokud všichni slušní lidé odejdou, bude to tady špatné mnohem rychleji,“ dodala.

For those who’ve asked: Yes, I’m staying on Twitter. There are still a lot of good people working at Twitter, and we have no idea what it will look like under Elon Musk’s ownership. What we *do* know is that if all the decent people leave, it’ll get bad here a whole lot faster. — Caroline Orr Bueno, Ph.D (@RVAwonk) April 25, 2022

Podle Dana Ivese, analytika investiční společnosti Wedbush Securities, většina uživatelů bude „vyčkávat a sledovat“. „Nyní jde o to, získat nové uživatele a zastavit přeběhlíky z platformy,“ řekl Ives.

Zavedení předplatného

Finance jsou také důležité. Hlavní obchodní model Twitteru je založen na reklamě. Musk to chce změnit. Tvrdí, že ho více zajímá předplatné, což by se v prostředí, kde jsou všechny hlavní sociální sítě zdarma, mohlo ukázat jako těžko prodejné.

Uživatelé Twitteru by tak dostali možnost se rozhodnout, jestli dávají přednost tomu, aby jejich data nebyla využívána k jejich zpeněžení, ale musí být ochotni za to zaplatit, což je riskantní model.

Muskovi se také líbí kryptoměny. Mohl by platformu využít k motivaci k platbám v nestálých, nechráněných měnách, jako je Bitcoin.

Dvě tvrzení jedné společnosti

Jedenáctičlenná správní rada Twitteru odsouhlasila prodej společnosti v hodnotě 44 miliard dolarů.

Významná změna. Budoucnost Twitteru je nejistá, míní jeho šéf po dohodě s Muskem

Jack Dorsey, spoluzakladatel Twitteru zasedající v jeho správní radě, dle svých slov je rád, že platforma „bude i nadále sloužit veřejné konverzaci“. Nicméně si nemyslí, že by „někdo měl Twitter vlastnit nebo řídit“.

„Elonův cíl vytvořit platformu, která bude maximálně důvěryhodná a široce inkluzivní, je správný. To je také Paragův cíl, a proto jsem si ho vybral. Děkuji vám oběma, že jste společnost dostali z neřešitelné situace. Je to správná cesta… věřím tomu z celého srdce,“ napsal Dorsey v twitterovém příspěvku.

Elon’s goal of creating a platform that is “maximally trusted and broadly inclusive” is the right one. This is also @paraga’s goal, and why I chose him. Thank you both for getting the company out of an impossible situation. This is the right path…I believe it with all my heart. — jack⚡️ (@jack) April 26, 2022

Jenže šéf Twitteru Parag Agrawal promluvil k zaměstnancům na schůzi, kde podle agentury Reuters uvedl, že budoucnost společnosti je nejistá. „Po uzavření transakce nevíme, jakým směrem se bude platforma ubírat,“ sdělil Agrawal.

Neřízená střela

A pak je tu ještě Musk sám. Je nejbohatším mužem světa a sériovým podnikatelem, mezi jehož úspěchy patří PayPal a Tesla. Je charismatický a bezprostřední. Rád testuje hranice a porušuje pravidla. Má armádu věrných fanoušků, kteří ho zbožňují. A to z něj může dělat opravdu velmi neřízenou střelu.

Muskův Twitter by mohl být zcela jiným prostředím pro tři sta milionů lidí, kteří jej nadále používají. Možná divočejším a méně liberálním.