Summit KLDR a USA je stále ve hře. Do Singapuru míří tým Bílého domu

„Přípravný tým pro Singapur odjede podle plánu, aby se připravil, pokud by se měl summit uskutečnit,“ uvedla mluvčí Bílého domu Sarah Huckabee Sandersová. Přípravný tým povede Joe Hagin, který je zástupcem náčelníka personálu pro operace.

Podle předchozí informace časopisu Politico se třicetičlenný přípravný tým, jehož součástí jsou představitelé Bílého domu a ministerstva zahraničí, chystá odletět během tohoto víkendu.

Americký prezident Donald Trump sice nacházející schůzku se svým severokorejským protějškem ve čtvrtek oficiálně zrušil. Už o den později se však situace otočila o 180 stupňů a jednání se opět rozběhla. Nyní to tak vypadá, že by se summit mohl uskutečnit v původním termínu 12. června.

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date.